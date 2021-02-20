歌頌：天道酬勤。將勤補拙。唯勤是岸。勸戒：勤有功、戲無益。少壯不努力，老大徒傷悲。

哪有人，嚮往散漫，崇尚疏懶。「舊時賣魚蛋，一天只做四小時，賺夠就收工，不知多逍遙。」

北角堡壘街麥記美食老闆麥用君，對於昔日的四小時工作，無比自豪。

他天性懶散，大志欠奉。沒想過發達，卻憑幾道小食絕活，不但攻佔客人味蕾，

還贏得米芝蓮評審青睞。懶出了個光環，店子也交棒給兒子。

但那棒，千斤重。頂着父親的招牌，海歸的小子，雄心壯志，欲將家庭式拓展為企業化，

把從前父親的四小時工作，變成十小時辛勞。「做生意等同冒險，有如海賊王，

成為舵手後會遇上很多未知的旅程，雖然艱辛，但還是要撐下去。」接棒的麥俊輝，對於未來的冒險，無比自信。

到底人生，是隨遇而安？還是奮力耕耘？且先吃一串魚蛋，吃一口餃子，看看有沒答案在其中。

「叮、叮、叮……」沿着北角電車路往斜坡走，小小的橫街上寫着「堡壘街」三個大字，

遠處飄來陣陣麵粉香味，深深吸一口氣，還夾雜着半點蒸豬肉香，隨香氣前行，只見人龍不絕，

叫喊聲此起彼落：「鍋貼、生煎包半打，燒賣魚蛋一份……」探頭一看，數十呎的小店內，

站着三名大漢，搓麵糰的木棍從未停頓，油鍋的吱吱聲也在呼叫着，好不熱鬧。

突然又傳來：「葱油餅售罄！」門外人龍先是沉默，再而一臉失望，

卻不消一會又再嘈雜起來，「小籠包還差數分鐘，要不要先來一串魚蛋？咖喱汁不要太多……」

這間超過四十多年歷史的麥記美食，除了多年來受米芝蓮加持外，

連「百彈齋主」蘇施黃也豎起手指公給LIKE。

能夠把一條僻靜的街，變得車水馬龍，靠的是四十年來的寶號，

老闆說取名麥記，是希望大家「記」得他姓「麥」，

因此命名看似無意，卻原來別有用心。

舌尖上的記憶

八十年代由一架木頭車做起的麥記美食，千禧年進駐北角小舖，由咖喱魚蛋賣到街知巷聞的生煎包、鍋貼，其中鮮肉鍋貼，皮脆肉嫩，咬下時溢出鮮甜肉汁，嚐得一口停不了，加上價錢平，十元三隻。原來這隻價值3元3角的鮮鍋貼，工序繁複，就算外行人跟足秘方，也製作不來。「做鍋貼行內人叫燙皮，用熱水加粉搓不經發酵，加生麵令筋性增加，將麵糰切成長條，再切成大小勻稱的小麵糰，然後就壓成圓形餅狀，揉圓按扁，就可以製作出厚薄適中的餃子皮。最後把已拌勻的新鮮豬肉餡料，放入餃子皮內，包好就可以生煎。」麥記少東Jack說。

他指，煎鍋貼很講技巧，不是看火力，而是要聽聲，油滾鍋貼落鑊，煎一會就要加水，加水後，油和水的碰撞會發出吱吱聲，此時手要快，把油鑊轉動，目的是要讓每隻鍋貼也能均勻受熱，而聲音會隨着火力更響。當聲音變細了，就會發出輕微的喳喳聲，這時候就代表收水了，肉汁也在翻騰，開始熟透，然而熄火後不能心急取出，要再焗數分鐘才確保全熟。工夫多，時間長，每一隻都是心機貨，只賣幾塊錢，老闆果然數口不精。偶爾更會聽到食客在門外驚訝大叫：「10元3隻？不會吧！」

到這裏來買點心，要知時間，鍋貼還好，排隊等一下，尚且買得到，但生煎包和葱油餅就只在下午三時出爐，售罄就明天請早。只因老闆堅持即日鮮製，人手有限，每天只能限量供應。

自在人生‧窮風流

說麥記，得由Jack的爸爸麥用君說起。五十年代，他十一、二歲由東莞偷渡來港，就當起童工來，做過象牙雕刻，也當過裁縫學師，由於當年美軍途經香港會順道做洋服，因此訂單很多，對性格散漫的麥用君而言簡直是苦差，之後他跑到上海飯店拜師學藝，十七歲小伙子由低做起，洗蒸籠、絞豬肉，甚麼都要幹，練得一身好武功，搖身一變成為大師傅，因為他聰敏而手巧，每個細節都記得一清二楚，也做得比別人足，因此在行內漸有名氣。名氣大，工作量多，麥用君的劣根性就是好逸惡勞，怎熬得過，人工再高也留不住他。一般人辭工創業，不外乎為了賺錢想發達，但麥用君卻因為要自由。「如果我想發大達，一開始就不會擺街邊檔，那時賣魚蛋一天只工作四小時，賺夠就收工，不知多逍遙。」年屆79歲的麥用君，對於昔日每天工作四小時，無比自豪，豪邁的笑聲更劃破了堡壘街的寂靜。

揚名立萬‧憑巧手

八十年代麥用君由打工仔成為自僱人士，每天短短四小時的推車仔生涯，引來一班食客翹首以待，生意好卻遇上市政局全力打擊及監控流動小販，他也被迫由健威花園一帶，遷往較隱蔽的堡壘街街頭，「做流動小販始終日曬雨淋，搬入堡壘街擺檔，每當大雨就找瓦遮頭避，避得多了，發現附近有吉舖招租，就和太太商量，始終做生意要長遠計，2000年開始入舖，你別小看這裏得數十呎，只賣魚蛋、燒賣是絕對負擔不起租金，太太說要多賣其他小食幫補一下，思前想後，就買了這個大煎鍋回來炮製鍋貼、生煎包，沒料到連蘇施黃也來試食，她讚完後就不得了，每天大排長龍，忙得暈頭轉向，只有開工沒有收工。（你咁懶散竟然唔拉閘收工？）很想收工！但見人家在門外排隊，排那麼久都是給你面子，欣賞你的食物，惟有盡做，（辛苦？）當然辛苦，一早要回來準備食物，晚上十時才可以拉閘回家，相比起以前的四小時工作，真不知道哪來的力量可以撐下去。」邊說邊笑，麥用君邊喊辛苦，卻樂在心頭，始終他的一雙巧手，除了帶來美譽，也為他的事業奠下根基。

不一樣的童年，成就不一樣的我

麥記這個打得穩健的根基，今後就成了他給兒子最好的禮物。接手麥記已數年的小當家Jack（麥俊輝），自懂事以來，就與爸爸的木頭車為伍，「走鬼」是家常便飯。以前做小販，只要夠勤力不賭博，買樓收租是等閒事，但偏偏他爸爸有段時間工作散漫，而且染上賭癮，令他要住劏房，與老鼠為伴。「細個好窮，好悶，很多時都是獨留家中，就算終於入舖，求學時也要經常回店裏幫忙。（長大後的理想？）從小到大都沒有想過自己要做甚麼，總之長大後，不要再做這一行就可以了。但最後，起點也是終點，我又回來了。」Jack說罷哈哈大笑。他上中學後，成績不算突出，同學們都選擇往海外升學，他就有點動心，母親大人很贊成，但始終是小店經營，積蓄有限。「媽咪拿出銀行存摺，說只得八十萬，怎樣也湊不夠一百萬元應付數年的大學開支，但我還是希望一試，幸好考上了被譽為『全球最佳公立大學』加州大學柏克萊分校，選讀經濟系，畢業後回來香港的銀行工作，過得簡單自在，最重要是跟家裏的工作完全脫軌。」

人生總是有安排的。2016年其父因為「生蛇」，身體變差，而本來可以接手家業的妹妹又要結婚生孩子，這間人氣長龍店被迫面臨結業，當父親問他要不要繼承時，他非常掙扎。「當時我份工很穩定，真不想辭職，但如果不接手，麥記就會從此消失，媽媽反而勸我不要接手，因為辛辛苦苦供我去外國讀大學，回老店做粗重工夫，何苦呢！媽媽的苦心，我當然明白，但麥記伴隨着我成長，也是很多街坊的集體回憶，我思前想後，決定一試。」

能力越大，責任越大

既然回來了，Jack笑言自己化身「蜘蛛俠」，要貢獻更多，希望將麥記由家庭模式拓展為企業化，一開二，二變三，用經濟學的管理形式，有系統地營運，更雄心壯志，參與不同大型活動。為了在「冬日美食節」做得更好，不但要訂製大會指定爐具，又要出盡人情牌，找朋友相助，更要凌晨五時起床，趕買新鮮食材，事前工夫做足，展覽期間，忙得不可開交，每日只能睡幾小時。「那時真的很辛苦，但卻是一次難得的經驗，做生意靠的是累積經驗，累積越多，實戰時就更有勝算。」

除了第二代上場，麥記另一轉捩點是登入米芝蓮指南的小食推介。對繼承不久的Jack而言，是一種壓力。也因此，雖然是老闆，卻從早忙到晚，員工休息，他補上，為了不讓媽媽辛苦，更快手快腳，做得更多，「初回來，覺得自己能力比別人強，但事實是師傅經驗比你豐富，工作流程比你熟悉，做老闆要謙虛，因為員工是幫你，工作是一個團隊，要互補不足，雖然店裏只得幾個員工，但要管理其實一點都不易。做生意等同冒險，有如海賊王，成為舵手後會遇上很多未知的旅程，雖然艱辛，但還是要撐下去。」Jack的雙倍努力，正好與散漫的父親形成強烈對比。「前人種樹，後人遮蔭」，他確實是比別人多了一個機遇，但如前人種樹，後人不澆水，也沒有今天的成就了。●

麥記美食

地址：北角堡壘街 21-23號美嘉洋樓地下

電話：2887 7851

營業時間：周二至周六11am-10pm，周日11am-8pm

撰文：馬小玲

攝影：謝致中、張芷澄

編輯：潘惠卿

美術：魏家祺