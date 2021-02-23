在沒有旅行的日子，相信大家都非常想念鄉下——日本，亦十分記掛當地的美食。今天記者挑選了兩間天丼專門店，分別是位於中環的天海及北角的天海家草庵，帶大家的味蕾返鄉下食天婦羅。兩間餐廳雖然屬同一集團，天海家草庵標明是副線，海鮮天丼價錢相差逾2.5倍，山葵天丼則相差2倍。究竟天海家草庵的味道、質素能否拍得住大佬天海的水準呢！

位於中環的天海由日籍師傅長澤佳明主理，小小的店舖只能容納10個座位，由於中午不設預約堂食，上午11時起，人龍已經在鴨巴甸街斜巷上守候。晚市只招待廚師發辦Omakase，一般要早兩星期訂位。

小小的天婦羅店盛載極高人氣，最大賣點食材新鮮，每日傍晚6時由豐洲市場空運抵港。午市的海鮮天丼單賣$300，材料十足，蟹、蝦、白味魚、帆立貝、鰻魚、烏賊、流心蛋及野菜，應有盡有。炸漿採用日本小麥粉及日本雞蛋調製，塗上薄薄一層炸漿，新鮮即炸不多於兩分鐘。「我們非常着重油溫，炸蝦的油溫約190℃，蔬菜類約160℃至170℃，煮食用的水是凍水，全部食材預先雪凍，天婦羅就不會油膩。」大廚長澤佳明解釋。

新鮮蟹腳加持 柚子蘿蔔解油膩

天丼的精華包括秘製醬汁及日本越伊吹米，醬汁用豉油、味醂及砂糖調配，慢煮兩個小時。「煲飯前會用水洗米，先浸20分鐘，再放入飯煲。我們揀選的米可以吸收天婦羅的醬汁。」選料除了新鮮，師傳亦考慮到擺盤，將流心蛋放在米飯中間固定擺盤，其餘炸物以長條形為主。「我每天都在學習中，只要客人認為好食就是最好的便當。」

價值$300海鮮天丼，足足有八款配料，包括蟹、蝦、白味魚、帆立貝、鰻魚、烏賊、流心蛋及野菜；另一款價值$180山葵天丼只有七款配料，包括蝦、白味魚、流心蛋、秋葵、茄子、蓮藕、玉米筍，從配料看得出價錢差別。記者Chucky試食海鮮天丼後表示：「普通的天丼都沒有新鮮蟹腳，食得出蟹腳鮮味，蝦的肉質結實，沒有霉霉的感覺。」

由於炸粉不太厚身，天婦羅不會太油膩，流心蛋配合黏口的米飯，加上山葵與紫茶，幸福的味道非筆墨所能形容。一般天丼都會配上靜岡縣中澤園的熱茶及自家醃製的蘿蔔，蘿蔔配上柚子足足花上四天醃製，「天丼本身是重口味油炸食物加醬汁，配上柚子蘿蔔可以一解油膩以及重口味的感覺。」Chucky說。

副線食材 親民草庵味似大佬

位於北角的副線天海家草庵，明顯走親民路線，天婦羅炸粉由本店直送，海鮮天丼最大分別在於食材配搭及產地。「帆立貝、刺身級的烏賊、蝦、醬油、梅醬同樣由日本空運過來，跟本店相同。」大廚Ronald解釋。價值$118海鮮天丼食材包括蝦、帆立貝、烏賊、 鯖魚梅醬紫蘇葉、蟹棒、竹輪及野菜，「我們由挪威進口鯖魚，包上一片日本青紫蘇葉配合梅醬，本店（天海）是沒有供應的。」炸漿、大豆油以及油炸方法同本店一樣，兩分鐘內上碟，不過人手煮米飯改為機器自動煮。「我們用日本的越伊吹米，在『香港精米所』打磨保持米質，每星期定期有新米供應，不會用舊米。」

雖然天海家草庵屬於副線，不過海鮮天丼味道跟本店十分相似，天婦羅炸粉薄身，同樣不會太油膩。「鯖魚梅醬紫蘇葉本身是鹹味加上炸魚的油酥味，配合甜甜的梅醬非常美味，紫蘇葉超級脆口，好像薯片一樣。」Chucky說。海鮮天丼最大分別由新鮮的蟹腳變成了蟹棒，食材反映價錢明顯低一個檔次，米飯口感沒有本店那種黏口感，而流心蛋以及醃蘿蔔都要額外加錢。

總括而言，兩間店的天婦羅質素十分高，味道亦相似，主要分別在於食材及配料，無論甚麼價位，愛天婦羅的你值得一試。

（a）天海 中環鴨巴甸街17號

（b）天海家草庵 北角和富道21-53號和富中心B57及B58號舖

記者：翁怡富

攝影：伍永健、潘志恆