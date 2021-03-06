世上最誘惑人的食物，是車仔麵。

不是嗎？明明得一個碗，人卻要千方百計，載下無窮的慾望。

魚蛋豬皮豬紅豬腸魷魚牛腩牛筋蘿蔔……辣汁腩汁沙嗲咖喱麻辣……

油麵幼麵粗麵米粉河粉……還有米線即食麵。

每喊一個名字，就是一次慾望的確認。

只是，這麼多的餸菜醬汁麵款，

都不過是軀殼，箇中靈魂，全繫一口湯。

「我改良傳統味精水湯底，用新鮮材料熬製，

成本當然高了很多，但你連這些錢都不捨得花，

人家又怎會付錢給你賺。」大埔郭仔記車仔麵老闆郭志帥說。

郭老闆也曾慾望無窮。染上賭癮，炒過股票，試過家財千萬，

也經歷過一無所有。最後千帆過盡，還不是錢財乃是身外物，

家裏的人最重要。

人生就如車仔麵，花花世界，慾念無窮。

何時才察覺，那口由金華火腿、大地魚、

蝦頭和新鮮豬骨熬的湯，

才是最紮實的基本，就如靈魂與良知，

歷久常新，經得考驗，讓人一呷入魂。

若天使與魔鬼給你最後的誘惑：「人生最後一道菜，你會選擇吃甚麼？」

食物不只是為了果腹，而是一種享受，有人喜歡鮑參翅肚，有人選擇平民美食，鹹魚青菜，各有所愛。當中車仔麵就勝在夠百搭，餸多汁多麵種多，吃足一星期還能有新鮮感，你說，誰能抗拒？

車仔麵又名嗱喳麵，味精水加三、四餸是常識，健康？從來不是它的考慮。材料也普通，最常見的不外乎是豬皮、魚蛋、蘿蔔、豬紅、魷魚等下價配料，三餸、四餸任君選擇。最緊要湯底醬汁夠重口味，辣汁、腩汁、沙嗲、咖喱、麻辣，好掩蓋食材的不足。至於麵條方面，選擇也多，油麵、幼麵、粗麵、米粉、河粉，還有即食麵、米線等五花八門多的是，但麵條再多，也只不過是輕灼數下，吃不出真功夫。

要數當中精髓，湯底才是功架，既能帶出麵條香氣，也把配料的味道昇華。一碗簡單的車仔麵就是有這種能事，令你心思思，當午餐也好，作為晚餐果腹也好，那種心癮比賭癮還強烈。

好不好吃，一個心字

郭仔記，扎根大埔三十年。以一口靚湯做膽，搭配細心燜煮的餸菜，一反車仔麵予人粗疏淺陋的印象。配料竟也用心做，蘿蔔清甜無渣，豬手皮軟肉嫩。牛筋腩皮滑脂爽、肉軟帶油香。豬大腸香嫩脆爽，沒半點肥膏。雞翼尖骨多肉少，滷水香醇入味。豬紅一咬，出奇滑溜，配上金華火腿、大地魚、蝦頭和新鮮豬骨等材料熬製數小時的上湯，誰敢說它不能登大雅之堂。

這家麵店，由一架簡單木製流動車開始，八格十格加上小爐頭，涇渭分明，賣魚蛋、腸粉、車仔麵。那是1989年的事了，老闆郭志帥，就靠這個流動「廚房」，在大埔街頭闖出名堂。1992年，走入工廠食堂營運，卻遇上香港工業正走下坡，停滯不前，工廈生意難做。1994年，郭生決定重回昔日發迹之地，問親友借來數十萬元，選址大埔大榮里，入舖開張主力做車仔麵。

「最初入舖心情好忐忑，因為錢是問人借，如果失敗了，要打很多年工才能還清，感覺就像要賭一鋪，剛開始的一個月，很沮喪，沒有生意，又驚又怕，只有硬着頭皮撐下去，見人家在街上叫賣有商機，我就和太太決定重操故業，再製作一架木頭車，推出舖外，為了引人注意，除了大聲叫賣，手執的剪刀更不敢怠慢，用盡全力咔嚓咔嚓的敲擊着，哈哈！這一招成功招徠客人，漸漸生意開始有好轉，大家都開始認識郭仔記。」郭志帥說時一臉得意。

有捨有得，一個錢字

生意穩定，招來一批熟客，理應一切安定下來，但郭志帥並不滿足於此，不斷改良，為了食客健康，更不惜以本傷人，決定用雲吞麵的湯底加以改良，希望製作非一般的車仔麵。

「以前在大陸真的很貧窮，不是人人有飯吃，有些鄰居一年都吃不到一次白米飯，只可以用粗糧解決三餐，生活有多慘，不用我說了，最初來香港，我都只有一個目標，就是要每餐有飽飯吃，因為窮慣了，有飯吃相當重要。」他說。他5、6歲時就負責煮飯，不是喜不喜歡煮，而是沒有人做，得由他負責。1978年，郭志帥剛滿12歲，由福建跑來香港，在電鍍工廠當童工，一天工作12小時，人工低，不捨得吃碟頭飯，就吃車仔麵當一餐。

「又平又好食，款式又多，幾乎天天都吃，但因為味精重，嚴重口渴，不得不用汽水解決，吃了一段時間，血脂高得超標，令身體出現大問題，之後醫生就勸我戒掉。」他說。

曾經吃過虧，輪到自己做生意，就想要不要來一碗令食客安心的車仔麵，最先着手的，就是湯底。

「用新鮮材料熬製，成本當然高了很多，但你連這些錢都不捨得花，人家又怎會付錢給你賺，做食物要有良心，揀料我一定揀最好的，要新鮮，人家說車仔麵配料是下等貨，但其實也可以很高質素，就看老闆捨不捨得。如果買的食材，連自己都不敢食，又怎可以給客人享用。」他說。在商言商，錢是要賺，但健康價更高，他深明病從口入，決定做個良心商人。

大上大落，一個賭字

良心商人，生意越做越好，理應家財萬貫，可惜卻染上賭癮，幾層樓就此白白輸在賭枱上。「以前那個年代，沒有手機沒有上網，基本上無娛樂可言，工作辛苦，放工後就去賭錢，越賭越大，辛苦賺回來的第一個一百萬，一夜間就可以輸掉。甚至大兒子出世，我也可以輸到連奶粉錢都沒有，回家看見孩子在哭，那一刻才知道不可以再這樣下去，看見自己所愛的人受苦，心裏真的很難過。」那份痛苦，他今天還記得清楚。

他連飯餸錢也給輸掉，累得太太要左頻右撲想辦法。看着太太默默承受，內心更難過，決定要扚起心肝戒賭。

「當時，我知道是最後機會了，就決心戒賭，曾經有十年時間，連麻雀都不敢打，將財政大權交由太太管理，才有後來的成就。」他說。但賭是劣根，不是一時三刻說改就可以連根拔，錢不冤枉在麻雀枱上，卻在股票上損失慘重。

「我的人生就像坐過山車，時高時低，曾經有幾百萬身家，卻可以一夜間蒸發，97年輸掉股票，幾百萬就賠光，惟有辛辛苦苦再努力工作，幸好還有郭仔記，它讓我可以從頭來過。」他說。

有情有義，一個信字

郭生外表是個老粗，說話粗聲粗氣，他說自己是福建人，大男人性格改不掉，但心地卻非常善良。他對員工很信任，淥麵熬湯炮製醬汁，從沒有保留，一一傳授給員工。

「你請人做事，就要信人，你不教人，自己一個人怎能做得來！當年我最信任的經理，決定要另起爐灶，我一點都沒有生氣，真的，為甚麼要生氣，我反而一直反省，究竟自己有甚麼做得不夠好？」他說。當日另起爐灶的人，名叫金仔，是郭生的大徒弟，郭生對他疼愛有加。當天他離巢他闖，最後生意失敗，想回來工作，郭生也不計前嫌，請他回來幫手。

「我沒所謂，每個人都想出人頭地，很正常，人家有更好的發展，應該要高興才對。」郭生說。郭生的寬容，深深打動了金仔，如今一講起，他還是難掩內心的激動。「當年我心高氣傲，一心想發達，決意自己開車仔麵店，還帶走大部份員工，他都沒哼一句。最後失敗而回，我真的想了很久，才敢回去跟郭生討回工作，怎知道，他二話不說，只是簡單一句：『返嚟幫我手啦！』我真的很感動，兩個大男人沒有抱頭痛哭，郭生對我有恩，除非他趕我走，否則我不會再辭職。」金仔說，郭生不但再次收留他，更在元朗開分店，幫金仔支付部份資金，當作入股。人世間，真的有這種好人好事嗎？

「人生，其實好簡單，『生無帶來，死無帶走』，你說我看透生死，只因經歷過窮得一無所有，也試過家財千萬，如果你看不透，做個守財奴，最後甚麼都帶不走，其實也是一無所有。」生無帶來，死無帶走。人生一切都是幻象，他朝都將成泡影，惟有一顆真心，可以超越時空，可以溫潤人心。像透那車仔麵的湯頭，真材實料，童叟無欺，令人一呷入魂，再也難忘。

後記：

輸完又嚟賭過……

人生像賭博，每一次注碼，都是一次機會，一次考驗。

郭仔記老闆的人生，在賭盤上不停轉，曾經轉出了彩虹，也面對過風暴，時雨時晴，但世上豈有只是天晴的人生……

懂得看透人生，不怕暴風雨來臨，面對成敗得失，也能處之泰然，這樣的一生，雖然帶不走，卻豐盛滿滿。●

郭仔記粥麵專家

地址：大埔大榮里42-44號美發大廈地下

電話：2654 9088

營業時間：星期一至日6:30am-12:30am

撰文：馬小玲

攝影：謝致中、張芷澄

編輯：潘惠卿

美術：魏家祺