中國海關總署日前宣佈自3月1日起暫停進口台灣出產的鳳梨，消息傳出之後，不少港人也說要用港元「懲罰」台灣的鳳梨，不過懲罰時不要搞亂鳳梨及一般菠蘿，兩者原來大不同。

鳳梨及菠蘿，不少人以為只是不同地方的叫法，一場「鳳梨之戰」，令更多人認識鳳梨。一向有跟台灣農民做生意的豐記鮮果店主林秉豐說：「菠蘿及鳳梨屬同一品種，但結構性有很大的分別。一般的菠蘿原產地是南美洲，鳳梨是台灣改良的品種，可說是台灣獨有，又稱王梨，名字由台灣閩南話譯過來，台灣那邊叫『旺來』。」

要分辨鳳梨及菠蘿，最主要靠兩者頂部的種子位置，即是我們常說的「葉子」，阿豐說：「鳳梨（的種子）通常小一點，頂部的位置矮一點，果柄是小一點的；拿上手的時候，鳳梨表面沒有刺不會拮手，但菠蘿則帶刺，會拮手。菠蘿的頂部會茂盛一點，這是一般人最容易用肉眼分辨鳳梨及菠蘿的部位。」

兩者在味道上分別並不明顯，同樣是酸酸甜甜，不過吃鳳梨時不用浸鹽水，菠蘿就要，阿豐解釋：「菠蘿要浸鹽水是因為它有『菠蘿蛋白酶』，這種物質會刺激口腔，出現舌頭麻痹、嚡口的情況，先浸鹽水可以分解這種物質。」

金黃色=成熟 葉底變黑唔新鮮

在台灣，鳳梨的品種大致分為三大類，分別是在來種、南洋種以及雜交改良種。台灣的農務機構，將鳳梨定名為台農統一編號，設有台農1號至23號。不同品種當造季不同，在香港常見的品種是「台農17號」金鑽鳳梨，市面上售價由$15至$50不等，為何價錢相差那麼大？阿豐說：「坊間有出售一個約$20的鳳梨，有機會因為太早收割養份不夠，內裏可能熟不起。我們要求台灣的果農，在樹上八成熟才收割。在樹上久一點，成熟度分別很大。來貨時，若屬天然金黃色，價錢會比較貴一點，售價約$40一個。」

除此之外，阿豐還教我們買鳳梨的時候，可以依照以下這四點來挑選：首先，看看葉子底部是否有光澤，通常鳳梨存放很久，這位置會很乾，葉會慢慢變黃變黑，這樣便叫不新鮮；第二，外表是否金黃色，越金黃代表它越成熟；第三，香味，嗅一嗅它夠不夠香，要散發鳳梨香；最後，按一按果身，測試它是否會回彈，若有少許彈手，即代表已經成熟，可以食用。

買鳳梨回家，大家又懂得開嗎？原來鳳梨較菠蘿易開得多。阿豐邊示範邊說：「鳳梨的釘很細，有些人甚至可以連釘吃，亦不用浸鹽水，十分方便。」先切去尾部，用一隻手拿着頂部，另一隻手則削皮。由於鳳梨釘很薄，削皮時切深一點便可以切去鳳梨釘。平時開菠蘿時，切開一半後會看到有條白色比較硬的菠蘿心，吃菠蘿時最好先切走它，鳳梨則不用，因為近乎沒有心，可以整個食用。

揀鳳梨四部曲

蓮霧危危乎 港人愛黑珍珠爽脆

鳳梨易開，但是內地的關口就不是那麼易開，繼禁鳳梨之後，也可能再禁運其他水果，阿豐說：「鳳梨之後可能就是蓮霧，剛有消息傳出，（內地）已經暫停入口六龜的蓮霧，之後可能是芒果及釋迦，因為這四款水果在台灣很有名氣，產量亦較多。如果要起打擊性的作用，禁這四款水果最好，因為產量太大。」

香港也有進口多款蓮霧，例如黑珍珠、黑金剛、巴掌、黑糖巴比及蜜風鈴等。阿豐說：「香港人的口味很特別，喜歡多肉、爽脆，如果好像蜜風鈴或是黑糖巴比這種海綿體較多的，便不太鍾意。」海綿體是指蓮霧中心軟綿綿的位置，越是爽脆海綿體越少，亦較受歡迎。阿豐推介的品種是比其他蓮霧體形小一點的黑珍珠，「第一它較細小，糖度較集中，吃下去會較甜；第二，它的海綿體較少，近乎沒有，較爽脆。」

選擇蓮霧的時候，可以先看它的外表，表皮沒有破損及頂部位置不透光、不是呈白色的，便是優質蓮霧。若看到表皮破損便不要買，因為它的破損位置會慢慢擴大，入了空氣會開始發霉，過一兩天便不能吃。

糖尿病戒鳳梨 患腎病少食蓮霧

雖然台灣水果又甜又好吃，但營養師Michelle Lau提提大家，由於鳳梨含菠蘿酸及糖份，有胃病、糖尿病，以及對菠蘿敏感也不建議進食。

至於蓮霧，它含有豐富的維他命B及C、葉酸、鉀質及鋅等。雖然它不屬於高鉀的水果，但腎功能較差人士不宜多吃，以免增加腎臟的負荷。Michelle解釋：「腎病病人代謝鉀質的功能較差，所以一般也不建議他們進食太多。」

豐記鮮果

迎東邨迎東街市YT12

記者：鄭煒霖

攝影：周芝瑩