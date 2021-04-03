說起敵人，當然有恨。那種咬牙切齒的怒火，燒得熊熊。因為敵人，曾經令自己吃盡苦頭，生活坎坷。但強者在逆境中奮抗，弱者只會不斷沉淪，把逆境視作考驗，才是成功關鍵。金莎堡麵包店創辦人陳大東，人稱東叔，曾經擁有六間餅店，最鼎盛時被大財團瘋狂加租，打得落花流水，逼得放下一切，急流勇退，心血付諸東流。只是，放下不等同放棄，只是換個形式繼續作戰。孫子兵法曰：「兵者，詭道也……強而避之，怒而撓之，卑而驕之，佚而勞之，親而離之。攻其無備，出其不意，此兵家之勝，不可先傳也。」強而避之。聰明人，從不硬碰硬，拿得起，放得下。攻其無備。在敵人沒準備時，窺準形勢、伺機反攻。他很早就懂Be water，敵進我退，豹隱林中，蟄伏多年，直至兒子長成，傳承家業，父子搭檔，東山再起。只是，敵人依舊，原來心卻已不痛不癢。「我要多謝佢，佢令我成長，沒有它逼爸爸入窮巷，我也不會想到要自立。」兒子阿華說。有人說：「能懂得感激生命中的敵人，成功近在咫尺。」成長是要付出代價，學懂了就能豁然開朗，豁然開朗才能欣然上陣，遇強愈強。麵包之戰，仍在繼續，誰勝誰負，還看今朝。

眼前麵粉隨風飄散，落在木枱上的每個角落，麵粉香、蛋香、還有帶點燒焦的烘焙味充斥整個工場，師傅把麵粉倒進彈簧磅中，精準地計算份量，手還未放下不鏽鋼大碗，又要忙着打開焗爐，將烤盤180度轉，空氣頓時瀰漫着陣陣烘得半熟的麵包香氣，那種味道令人忍不住嚥口水。法國人曾經說：「芸芸食物之中，烘焙麵包的味道最香。」果然非虛。還未出爐，已有所期待。

傳統菠蘿包，金黃香脆，略帶油香而微甜，簡單但好吃；雞尾包，外皮鬆軟，鹹香的椰蓉絲入口即溶；合桃提子裸麥包，軟綿綿吃出淡淡堅果香味；黑麥包，麥香味濃，帶點炭燒焦味，卻出奇地令人有追吃的心癮。

麵包材料簡單，製法也不複雜，但更簡單的東西，只要份量、溫度、時間掌握不好，也變得一團糟。

「麵粉、酵母、糖放入攪拌機後，掌握水溫就是關鍵，溫度過高令酵母加速發酵，影響麵糰筋性，過低又會影響發酵速度，而天氣、工場濕度，也影響麵糰，所以要憑經驗，決定加暖水或是冰塊調配。行內人都說做麵包看似是手板眼見工夫，但其實工序多，時間長，溫度又要控制得宜。在工場裏，分工合作很重要，否則搓好麵糰，忘了發酵，發酵過度，又忘了入爐，放了入爐又忘了轉盤，因此員工互相補位，發揮團隊精神很重要。所以我聘請員工，寧願支付較高薪金，首要條件是有責任心。老實說，我要求很高，師傅做完的包，會請他先品嚐再給評語，如果連自己做的東西都不想吃，就不要拿出舖頭賣，做生意很簡單，最重要是過得人過得自己。」一個六旬中年男人說。

偷渡來港 為人生打拼

他叫陳大東，人稱東叔，68歲，正宗潮州怒漢，雖已退下火線，仍然有團火，說話中氣十足，邊吃着兒子親手製作的麵包，讚美說話欠奉，反而挑剔哪裏不夠好，烘焙溫度和色澤應如何改善，兒子認真聽着，邊學邊做。

驟眼看，你定必以為東叔是身經百戰、出自哪家門派的麵包大師傅，卻原來不然。東叔沒有做麵包的經驗，由開業第一天到現在，工場都是交由老拍檔陳師傅管理，自己只是品質監控，每天吃麵包每天學習，舌尖對麵包變得特別敏感，品質好壞更瞞不過他的雙眼。

「1979年，我才26歲，偷渡來港，最初甚麼都不懂，就只好投靠新界開農場的親戚，後來決心自立，就於新蒲崗租住木屋，怎料1980年一場大火，木屋燒光，政府安排我們入住大窩口邨的七層大廈，眼見樓下有檔口出租，就試着租來賣菜，一做便七年了。」他說。

賣菜其實很辛苦，一天工作十四五個小時，可以說是搵命博，每日半夜十二點要起來，駕車到新界揀本地靚菜，揀好已是凌晨兩、三點，又要趕往長沙灣批發市場買進口菜，搬搬運運，差不多七、八點要開檔，一直忙到下午才可以稍稍休息，收檔已是晚上七時，最辛苦是來颱風，人家趕回家，他就往反方向走，冒生命危險趕入新界攞菜，試過好幾次，風雨飄搖，整架車失控，以為人生就此完結，幸好大步檻過。

「回家後看見太太擔心得哭了，幸好沒有吵醒兒子，但看着酣睡的兒子，要是沒有了爸爸怎辦，心裏就難過。」他說。

為了家人 創業賣麵包

一直思前想後，直到1987年人生有另一個轉捩點，菜檔旁的麵包師傅見他經常憂心忡忡，提議為了家人着想不如轉行賣麵包，雖然辛苦，但至少不用每天奔波。他於是膽粗粗花了十七萬頂手費，就在油麻地新填地街179號（即戲院附近）頂手了第一間金莎堡麵包店。東叔沒有做麵包的經驗，工場都是交由師傅負責，銷售管理就自己處理，麵包店都是做街坊生意，以薄利多銷形式經營，生意越做越好。1989年轉往大窩口開店，之後陸續於海濱花園、葵芳、廣田邨、新蒲崗等地區開枝散業，對象以基層為主。2002年，鳳德邨商場公開投標，東叔投得2,000呎大舖，打算開茶餐廳兼營自家製麵包，憑着過往經驗，東叔覺得這次是發展機遇，不惜工本裝修，每天努力工作，對這店寄予厚望。生意最初還算不錯，可惜2003年沙士一役，生意大跌六至七成，總算咬緊牙關撐過去，卻於2005年遇上大財團領匯接手，被外間喻為吸血鬼管理方式的逼迫下，東叔不斷被加租。

「租金貴得不合理，一加就30%，短短六年，加幅超過60%，一般小商戶又如何捱得過，曾與大財團理論，當然無功而回，無計可施下，惟有放手，但想到廚房的一批新爐具，要賤價賣給夜冷店，真的非常不捨。」

無論是賣菜抑或經營麵包店，東叔都本着潮州人「架己冷」精神，打甩門牙和血吞，堅忍不屈，可惜這一役，真的敵不過大財團迫害，一夜間令他意志消沉，那種心灰意冷雖沒說出口，但兒子全都看在眼裏，為了父親，為了不值大財團所為，兒子自告奮勇接手家業。但由於兒子還年輕，也有自己的想法，因此提出將麵包店由屋邨商場搬往九龍城地舖，不再只做傳統麵包，主意多多的他，更連名字也換掉，金莎堡不再是金莎堡，而是樺麵包。東叔並沒有反對，經此一役，經已無心戀戰，加上年事已高，決意將其他分店交由自己信任的師傅運作，自負盈虧。退休後，東叔閒時仍會到各分店「打牙骹」，實情是想看看麵包的品質，畢竟金莎堡是他的心血，由他一手創下。

披甲上陣 為家業奮鬥

東叔育有兩子一女，由大兒子陳志華來傳承，原來有段古。阿華自小與書本無緣，中學畢業後就無所事事，東叔想兒子有一技傍身，從小就鼓勵他學做麵包，由於阿華性格內向，也沒多想就聽從父親意見，每天在工場裏學做麵包，漸漸從學習中產生了興趣，更應徵日式大型麵包店當學徒。

「在家裏的工場學當然輕鬆很多，日資麵包店做學徒，甚麼都要做，首要是清潔，每天回到公司，先進行清潔消毒，然後才可以接觸食材，做麵包要預早發酵，半夜工作是常識，人人都抗拒地獄更，但我就返得最多。」

正正因為阿華抵得諗，人棄他取，勤奮好學，又不計較工作辛苦，大師傅對他另眼相看，有意無意就把很多小秘技傳授給他，進步神速的他，很快由學徒升為師傅。但阿華並未滿足於此，決意到澳洲進修，學習不同種類的麵包。都說過勤有功，投資在自己身上的知識，總有一天大派用場，果然，累積的經驗就成了他為父親延續「麵包夢」的籌碼。

大財團對父親的所作所為，阿華恨之入骨，卻又帶點譏諷說要感激。

「我要多謝佢，佢令我成長，沒有它逼爸爸入窮巷，我也不會想到要自立，香港很多商場，也是大財團壟斷，做小店的生存空間有限，但每個人都有自己的位置，小店靠的是口碑，是心機手作，用心做一定有人欣賞，正如我的成長過程，從小到大都沒有自信，更遑論談理想，幸好在打擊中尋回自己，增加了信心。最初學做麵包，也幻想過開一間屬於自己的麵包店，更天真的將夢想寫在記事簿上。陳年往事，也差不多忘記了，直至決心為爸爸延續家業，才想起自己曾經有過的夢。」

父子同心 遇強可以愈強

麵包要經過麵糰發酵而成，發酵需要時間，急不來，人也一樣，必須經歷時間洗禮，才能茁壯成長，麵糰能發酵有多大，取決於時間的長短以及麵粉的可塑性，當日的小麵糰經已長大了，今天為家業而努力。阿華是很多街坊口中的孝順仔，雖然童年缺乏父愛，但完全沒有怪責父親。

「當時老竇要搵錢養家，生活逼人沒辦法，現在已為人父，有自己的家庭，我就更理解爸爸以前打拼的心情。」阿華說。

另一邊廂，東叔卻覺得虧欠子女，覺得他們未能成才，是自己的責任。

「我以前只管工作，都沒花太多時間跟他相處，收舖回家看到他成績不好，就只會打打鬧鬧，從沒花心思去了解他，大仔雖然讀書不多，其實很叻，一定比我叻，他做事認真，肯捱肯搏，而且最重要是孝順，他小時候我都沒怎樣帶他到公園玩，現在他一家去迪士尼樂園，也會帶我們兩老一起去，說一家人要一齊享受假期，看着兒子這麼生性，做父親當然安慰。」東叔說。

人家說父債子還，但樺麵包的兩父子卻福禍同當，遇敵齊抗，子承父業，堅守良心小店精神，繼續為街坊服務。敵人雖強，毀了東叔多年心血，卻怎樣也攻不破那無堅不摧的父子情。●

W.. Bakery樺麵包

地址：九龍城獅子石道18號新安大廈地下

電話：2383 8843

撰文：馬小玲

攝影：謝致中、張芷澄

編輯：潘惠卿

美術：魏家祺