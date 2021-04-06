近月社交媒體上充斥着一張張浮誇的曲奇打卡相，當中以流心曲奇最受追捧。所謂流心曲奇，其實是美式軟曲奇。一般香港人由細食到大的，是硬身曲奇，美國人卻偏愛外脆內軟的美式曲奇，有些更內藏流心醬。這次實試貴價代表曲奇Cookie DPT及Cookie Vission，兩店都是40元一塊；平價代表則是15元一塊、大家熟悉的Mrs. Fields，睇吓一塊曲奇，點解會相差25元。

港男帶回紐約味道 Hershey’s餡外脆內軟

說到美式軟曲奇的代表，點少得Cookie DPT。這香港品牌由美國長大的方偉健（Wil Fang）創立。2009年他從紐約來到香港，研發回憶中的曲奇味道。曲奇每天新鮮焗製，更標榜每塊重130克、厚度達3厘米 ，屬重磅曲奇，每天新鮮人手製成。

Cookie DPT的朱古力曲奇使用了Hershey’s朱古力片，法國進口可可粉及Ghirardelli朱古力等材料，曲奇口味多元化，除經典的朱古力曲奇，還有Brownie、燕麥提子乾、雙重朱古力及花生醬味。更聲稱每周會推出不同的限定曲奇口味，如煙肉口味曲奇。這次記者實試經典的朱古力曲奇（Chocolate Chip），一塊盛惠40元。曲奇外觀呈啡黃色，朱古力分佈平均，質感外脆內軟，更加入了小量海鹽，令曲奇味道更平均。

Cookie DPT $0.31/g

售價：$40

重量：130g

厚度：3cm

外觀：啡黃色

質感：外脆內軟

味道：味道平均

銅鑼灣希慎道33號利園一期2樓204號舖

重磅超厚鬆軟煙韌 香蕉肉吉士醬層次豐

要說最重磅的還有本地小店Cookie Vission，每塊曲奇重150克。這家位於大坑的小店每天早上9點開始出爐曲奇，朱古力曲奇（Chocolate Chip Pecan）加入了果仁增加口感，而且曲奇內層極鬆軟煙韌，厚度約4厘米。

除了最基本朱古力味，特別口味有葡撻口味（Portuguese Egg Tart Cookie）及抹茶口味（Matcha Macadamia White Chocolate Chip Cookie）等，同樣會不時推出限定曲奇口味。

曲奇除可即買即食，更可買回家用焗爐以180度加熱約4至6分鐘，或用微波爐加熱約10秒，最長可存放約7天。不過如果你覺得40元吃一塊曲奇已很昂貴，Cookie Vission的限定口味Banana Foster with Coffee Custard Cream曲奇會讓你覺得更離譜，因為這款曲奇索價55元。這款曲奇外形有別於一般曲奇，看上去更像鬆餅，厚度接近6厘米，咬開外皮後，內有豐富的coffee custard cream，最內層則是香蕉肉，味道及質感都比一般曲奇更富層次，各種材料的味道混合後甜而不膩，值得一試。

Cookie Vission $0.26/g

售價：$40

重量：150g

厚度：4cm

外觀：啡色

質感：外脆內超軟

味道：具層次感

大坑浣紗街6號全興樓地舖

售價最平但最細塊 甜味蓋牛油味唔抵食

平價代表連鎖店Mrs. Fields是香港人回憶中的「貴」曲奇餅店，有近13間分店，位置多在港鐵站。品牌在美國有近350間分店，曾創下一年在美國出售7,000萬塊曲奇的紀錄，更獲選為美國消費者最想知道烘焙秘方的軟曲奇品牌，標榜不含人工合成脂肪。大部份香港人對這家曲奇餅店的記憶，還有每晚9點半後的特價曲奇優惠。

Mrs. Fields的曲奇口味主要是朱古力或果仁，同樣以朱古力曲奇（Semi-Chocolate Chips）作比較，外觀上顏色偏淡，曲奇重量相對上輕很多，一塊僅約33克，厚度亦只有1.5厘米，以平均重量計反而是最貴的，每克要0.45元。雖然曲奇質感同樣煙韌，但味道偏甜，砂糖味偏重，蓋過牛油及朱古力味道，不過Mrs. Fields的曲奇一塊只需15元，入門價較低但不算抵食。

Mrs. Fields $0.45/g

售價：$15

重量：33g

厚度：1.5cm

外觀：淡啡色

質感：內層煙韌

味道：重砂糖味

將軍澳寶琳港鐵站15號舖

一場意外 全美愛Cookies

美式曲奇源自美國，美國人愛曲奇的程度也非常誇張，每年銷售超過20億塊曲奇。不過傳聞第一塊曲奇的出現是一場意外，相傳有個廚師在製作大蛋糕前用小量的蛋糕漿測試焗爐溫度，為免浪費，有人品嚐了這個作測試的「小蛋糕」後覺得味道不錯，因此這些「小蛋糕」就意外成為了曲奇的雛型；另一個說法則是曲奇起源於公元7世紀波斯，之後再傳到歐洲，最後發展成全世界喜愛的小食。

記者：陳靜雅

攝影：潘志恆、伍永健