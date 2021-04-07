一切從Stefano Ferrara Napoli這個pizza烤爐中的法拉利說起。去年2月，我和兩位好友飛到意大利，來了一趟pizza考察之旅，行程當中拜訪了這家位於Napoli郊區的名牌烤爐廠——Stefano Ferrara Napoli，一個於百年前創辦的品牌，今時今日由第四代接手經營。他們的燃木烤爐以代代相傳的獨家工藝人手製作，90秒內就能烤製好一個pizza。6,000磅重的龐然大物，外觀亦相當矚目，所以許多餐廳會特別設計一個開放式廚房讓它對外展示。拜訪過程中學習了不少關於pizza烤爐的知識，當時我想：如果有家餐廳捨得投資Stefano Ferrara Napoli的烤爐來製作pizza，必定是對出品認真異常的餐廳。

沒想到這發生在一家位於數碼港商場的新餐廳，Interval Farmacy裏！

孖生兄弟 美食沙漠開花

相信很多人跟我一樣，對於數碼港商場的印象就是一個美食沙漠——好幾年前我因擔任DBC數碼電台節目的嘉賓主持，需到數碼港商場的studio開工，所以很能理解數碼港商場的食肆停留在讓人填飽肚子的階段，不必奢求享受。忽然有一天，這沙漠竟然能開花，怎不叫人意外？這朵奇葩，正正是Interval Farmacy，由餐飲企業家孖人廚房（Twins’ Kitchen）主理。這對孖生兄弟Caleb和Josh堪稱為年輕人的楷模，有抱負又有魄力。畢業自UCLA金融系，做過ibank，在高薪厚職的前途中心繫飲食業，依然轉行。先是代理美國酒（因為沒相關背景，一開始只能在Napa Valley挨門逐戶去敲門談合作），接着在別有情調的城皇街開了Common Ground Cafe，正式打出名堂。再下一城的作品是3年前開在威靈頓街的Interval Coffee Bar，白天是咖啡館，晚上搖身一變成為wine bar，概念新穎之餘，酒單上的選擇亦非常有趣。從中瞥見孖仔做事有自己的想法，在商業主體中，注入一些非主流、有點前衞、年輕又好玩的元素，構成一種風格，同時是別人模仿不來的品味。我想，Interval Farmacy正正是把孖人廚房的風格、品味格局做大的版本。

去年9月左右，已聽孖仔提起在數碼港商場有個項目，當時已眼前一亮，覺得去開墾美食沙漠也不失為一個難得的好機會！畢竟區內真的沒甚麼選擇，我深信孖仔做事的要求和堅持，會做出有質素的餐廳，屆時僅僅是做區內豪宅住戶的生意足以應接不暇，不愁沒客源。事隔幾月終於開張，約了三五好友一起去吃晚餐，親身一看，驚覺整個Interval Farmacy的概念即便放在中環去實行，一樣有型至極，一點也不會失禮；如今落戶在數碼港商場，可謂橫空出世。整家店結合了cafe、餐廳和室內農場於一身，餐廳門口就可見到設計亮眼的咖啡bar，而他們夥拍室內水耕農場「Farmacy」所闢出的400呎室內農場就在左手邊，全智能控制，主要是種植香草，輔以一些蔬菜。用餐期間觀察了一下，發現好些帶着孩子的客人都會駐足在這農場前的透明玻璃窗張望，又或者要求入內參觀。雖然這「自然環境」是人工的，但對於教育下一代認識食材來說，仍是不錯的渠道吧。製作pizza的廚房也裝了透明玻璃，Stefano Ferrara Napoli烤爐的身影就在眼前。他們以荔枝木來烤製pizza，還有各種海鮮和扒類菜式。

班底強勁 醬汁驚喜不斷

餐廳裏熟悉的身影不少，開山班底人強馬壯：sommelier是Wallace，之前呆過Octavium和Haku，是香港我最喜歡的侍酒師。早在他效力於Haku的時期，我去光顧便是為了體驗他pairings帶來的驚喜多於食物，因為能夠在那幾百塊的預算裏做出極有神采的配對，殊不簡單。總廚Steve Chiu，在飲食江湖人稱火哥，是跟隨了Chef Bombana二十年的得力助手，功力深厚之餘，又深得fine dining的薰陶，對出品有要求，也懂得怎麼要求；營運經理Henry Quach，則是Belon在Daniel Calvert掌廚時期的前線功臣——我笑說這鼎盛陣容簡直是用fine dining人馬來做casual dining，冇得輸！

有火哥這樣的人才坐鎮，菜式可說既家常卻又不落俗套地好吃。主打的pizza，以自家發製的酸種麵糰來做餅底；三款意粉都是自家製。海鮮來自本地魚市場，魷魚、馬友、基圍蝦……扒類有新西蘭羊架、西班牙黑毛豬肉排、和牛T骨扒，大路款式，一定能找到合意的。所有菜式的醬汁是一大亮點：炭燒基圍蝦的柑橘蛋黃醬，醇厚且酸度舒柔帶清香氣息，輕輕地提起蝦鮮又不會殺死它的甜味；龍蝦意粉不遜任何星級名店的出品，龍蝦汁有濃度但不厚重，番茄的酸香給予了極好的平衡，吃起來鮮美中有一份清爽之感；馬友魚以荷葉包住來烤，一打開時香氣四溢，所配搭的茴香蓉讓馬友肥美的魚脂香味中，帶來甘香的餘韻。來到牛扒這樣的菜式，竟然也能給大家帶來驚喜：烤製的熟度精準沒話說，但那蘸牛扒的肉汁帶着輕盈開胃的酸香，問了火哥，知道他下了話梅去煮，難怪！但他的份量拿揑得很好，話梅的酸甜味很細緻，只是在肉汁背後輕輕調解，中和了油膩感，一點也不搶戲。這靈巧，不是一般西餐出身的廚師會有的手法，話梅是很容易用得俗的素材。這話梅肉汁讓我心裏輕聲喝采：火哥，好嘢。很多時候，一點點的細節，更能見廚師底蘊。

Interval Farmacy的酒單主打自然酒，跟Wallace聊了幾句，他說，這裏所走的方向更能切合他的理想，他一直想做的，就是給客人帶來親民價格下、輕鬆、有趣的品酒體驗。我對自然酒的認識不深，但近幾年興起，我在巴黎、倫敦好些海鮮小館有過許多有新鮮感、酒不貴又好喝的體驗，一直希望香港有一家餐廳能走出類似Clamato（巴黎最火的海鮮小館）那樣的路線。從酒單看來，有Interval Farmacy，我所夢想的已發生了，真好。

撰文：謝嫣薇（Agnes Chee）

食評人、飲食旅遊專欄作家，作品散見於中港台星馬主要媒體。IG：yanwei525