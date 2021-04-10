有人說：「青春要在它走了後，才察覺它曾經來過……」

青春流逝，剩下的只有珍貴回憶。

坐落於香港仔華富邨的銀都冰室，一九六八年開業，

阮氏兩夫妻，守候半生，以一杯醇厚奶茶慰藉着顧客，

將二人青春歲月奉獻給冰室。

只是，青春過去了，屋邨也迎來了重建的命運，

這小小的冰室，儘管已傳至下一代，

也成為幾代街坊的comfort place，但面對發展這頭怪獸，

最終也只是擋車的螳臂，抵不住一擊。

歲月是神偷，偷走了青春，卻遺下了記憶。

發展是進步，剷去了舊廈，卻拉近了人情。

也許，不久之後，這裏的一切都會改變和消失；

但那些彼此有過的悠然生活，和人與人之間溫暖的交流，

也會像青春，雖然消逝，

卻留存在心，變成永恆，歷久常新。

依山又傍水，富人屋邨

華富邨，1967年落成，坐落港島南區，依山而建、面向無敵大海景，位置極好，人家說這個屋邨專出富戶，風水極佳。經歷了五十多年，外頭在變，它還不變。沒有港鐵直達，卻可以乘巴士繞山而上，居高臨下，下車後迎面吹來陣陣涼風，大大的平台空曠遼闊，頓時令你精神為之抖擻，蔚藍的天空就在頭頂，置身其中，好不舒爽。屋邨的建設雖舊，卻沒有破爛之感，設計簡約實用，經得起時間考驗，這正正是六七十年代屋邨獨有文化。

銀都冰室，開在住宅樓下，門前一塊大空地，十分空曠。越過空地，未踏入餐廳，先迎來一陣炸雞香氣，原來廚房距離大門只是幾步之隔，香氣正好是最強的宣傳。冰室佔了兩個舖位，雅座只佔一邊，容不下50多人，但樓底高加上一大扇對流窗，陽光滲進餐廳與微微涼風交織着，盡入眼簾都是清幽之境。老人家在呷着奶茶、細嚼傳統麵包，享受着那份悠閒；幾個打完波的大男孩，大口大口咬着新鮮出爐的炸雞髀，「咔嚓」一聲，清脆可聞，外皮炸得卜卜脆，雞皮的油分殘留嘴邊是種快感，這一切，都來得那麼悠然，又那麼自然。

聰明女當家，以退為進

收銀櫃旁，一位女士，默默看着這一切。她是阮彩嬌，銀都冰室的創辦人。生於三四十年代，活了八十多個年頭，早過花甲之年，卻依舊悉心打扮，指甲塗得亮麗，說話既剛且柔，笑語盈盈中，隱隱然窺見自信、傲氣和堅強。

阮彩嬌和丈夫阮興亮，都是南海阮家村人，最初由廣州來港，丈夫在製衣廠當指導工，一人管理數百女工，在那個年頭好不威風。但男人嘛！工字不出頭，當然希望丈夫做點小生意，創一番事業。阮太善於交際，人脈廣，得知有屋邨初落成，有舖招租公開投標，就試試入紙申請。話說夫婦倆也曾經抬着擔挑賣水果，好歹也算是個生意人，但擺街邊和入舖是兩碼子的事，入舖手續繁複，除了要列明舖頭做甚麼行業，又要畫圖則交往政府部門，但不知何解圖則多次被打回頭。「當時望着圖則，想來想去也不知問題所在，已經來回多次，實在改無可改，幸好想起有位在則師樓工作的親戚，就拿去給他看看，親戚望了良久，也想不通問題出在哪裏，後來在閒聊下，他問我們圖則中有沒有夾着棉線，（棉線？）當然不是真棉線，就是利是，是疏通關係的錢呀！以前那個年代還沒有廉政公署。夾好了棉線，圖則很快就批出來了。」

善心男掌舵，以仁為本

說阮太聰明，是因為她知道甚麼時候進，甚麼時候退，為丈夫打點好一切，就退居幕後，把冰室的一切大小事務交由丈夫決定，她了解老公個性，沉默寡言、心地善良，對夥計更好得沒話說。「以前請人很困難，胡裡胡塗請了黑工，工作差不多快一年，卻突然被警察帶走，當時正值過年，老公知道他要被押送回鄉，就心急帶着錢到警署，希望把工資和花紅發還給夥計，但警察說不行，怕押送途中會被人拿掉，建議我們直接把錢寄到他的鄉下，我們就言聽計從，真的寄了。員工收到後非常感動還寫信道謝，那個年頭大陸真的很窮，沒有這一點錢，怎麼過活。」

阮生很有同理心，他對錢看得不重，有情有義，難怪街坊都說老闆很注重人情味。六七十年代，要喝一杯奶茶也不容易，阮生希望做屋邨生意，盡量惠及街坊。

「很多時一個小孩來，叫了一杯奶茶堂食，然後就放很多很多糖，放了糖後就把奶茶倒入自攜杯中，趁茶還熱就趕着回家。後來我們才得知，他回家後將奶茶倒出，再加入熱水分出幾杯來與弟妹享用。那個年頭，砂糖也不便宜，夥計多事說要出言阻止，老公看在眼裏說不用，由他們吧！屋邨長大的都是基層，小孩子開心就行了。」她說。一杯奶茶，除了茶味香濃，還喝出滿滿的人情味。

真摯父女情，以愛相伴

這份濃厚的人情味，由第一代的阮興亮，傳承到第二代的女兒阮少儀身上。人稱阿阮的阮少儀，從沒想過要接手冰室，一心想着大學畢業後找份OL工作，每天穿得漂漂亮亮地上班，怎樣也想不到，現在穿戴的是手套，進出的是廚房，陪伴她工作的是一班街坊。

「我本來讀商務學位，畢業前一年，爸爸因為糖尿病，一下子瘦了十幾磅，一家人都很擔心，見他每天仍在冰室工作十多小時，真的太辛苦。我就自告奮勇說要幫手，佢竟然答好，而且一放手就真的甚麼都不管，閒時只來喝杯奶茶吃個菠蘿包。他怎會這樣放心？但見爸爸身體有好轉，能專心過退休生活，我也放下心頭大石。」

其實阿阮最初也抗拒完全接管，更私下為自己訂了五年之限，完成後就重投OL生涯。但2007年的《稻苗培植計劃》，令她眼界大開改變初衷。

「嗰個課程讀咗一年，識到班行家，原來好多人都好似我，明明讀到大學，甚至碩士、博士，都決心幫屋企人打理生意，呢條路原來唔係我諗到咁窄，有啲同學甚至羨慕我。我接手之後，仲搞咗個『銀都三點三』，為區內長者提供超值套餐，搞嘅初期係希望幫吓啲老人家，原來好心真係有好報，多咗班長者嚟捧場，令平時已經熱鬧嘅場面更加墟冚，啲人好奇望到咁多人，又會想入嚟試吓，所以生意變相好咗。」

原來人情味也像滾雪球，加多一點，滾大多一點，兩代相承的愛心，令生意越做越好。做好事從來都不用計算回報，因為回報從來都不在計算之內。

落手落腳做，手藝嫻熟

她來接手，也不是當個太子女就算了。鎮店之寶是絲襪奶茶，現在也是由她一手沖泡，能夠保持五十年不變，皆因自小聰慧的阿阮，閒時會入水吧看師傅沖茶。「師傅見我細路女，會主動說教我沖奶茶，男人嘛，都是喜歡認叻，但想不到他真的毫無保留將秘方傳授給我，沖吓撞吓，試多幾次，慢慢就掌握到竅門，撞茶撞不好，帶不到空氣撞入茶中，順滑度就會減少。除了工多藝熟的手勢，選茶也是關鍵，以粗茶、中茶和幼茶三種茶葉混合來沖泡可提升層次感，斯里蘭卡高山茶、錫蘭紅茶和Lipton都是不錯之選，其實很多餐廳都會混茶，但茶葉的品質產地對茶味構成影響，爸爸那一代已用貴價貨，令茶香有保證，所以我一直沿用。」阿阮說。

炸雞髀，也是人氣十足的拿手好戲。即叫即炸，外皮不加粉漿，看似不及坊間的雞髀巨型，但其實都是真材實料，醃料都是一般家常調味，還特別加了雞汁來醃，直接將鮮味帶入雞肉，鎖緊肉汁，炸出來的雞髀就不會太乾身。

勇敢掌櫃，以一敵眾

除了偶爾看見阿阮在收銀位置和街坊閒聊，大部份時間都見她在水吧忙東忙西，經營一間茶餐廳，不是想像中容易，除了識計數，還要懂得入廚和控制突發場面。

「記得我接手不久，有天跑來幾名大漢，他們看見我的夥計就動粗，幾個人圍毆他，我不知哪來的勇氣，斗膽衝上前去阻止，我挺身擋在夥計面前，然後不由分說叫他們停手，別在這裏生事，幾個人打一個，打死了怎辦。幸好，他們最終也願意離開，殘局看似收拾，事後我當然猶有餘悸，但那天的祈禱奏效，總算順利過關。另外，新年期間，也有人試過捧着一盆桔來叫我買，剛好前幾天我在花墟買了，當然直接拒絕，更理直氣壯的說：「我已經買咗啦，唔使啦，你走啦！佢當時好愕然，停咗幾秒，望吓我，之後就拎盆桔走咗。我返屋企同爸爸媽媽講起，佢哋就好緊張，話我儍女，人哋係嚟收陀地，唔係嚟賣桔，哈哈哈哈……」說起這件事，阿阮笑得合不攏嘴。儍人有儍福，或許就是不知天高地厚，也不存在着太多考量，才能傳承着這樣有價值的冰室。

重建即將至，守到最後

說起華富邨要重建，阿阮收起了爽朗的笑容。

始終，這間冰室是父母用青春守候，用五十多年心血換來，要是一夜間沒有了，也實在太令人傷感。

「我小時候就在這裏成長，由未拍拖到結婚，到現在已為人母，看着這裏的變化，看着很多舊街坊搬走又回來幫襯，朝見口晚見面，這裏已成為我人生重要一部份。政府要重建，我都無辦法。好多人住新型屋苑，連鄰居姓咩都唔知，招呼都唔會打，呢啲舊屋邨獨有嘅人情味，真係買少見少，我只可以盡力守到最後一刻。」

青春就是不理後果，勇往直前無怨無悔。經歷半世紀的冰室，用兩代人的青春默默堅守，或許重建會把歷史打垮，但卻不會倒下。或許你不曾來過，或許青春一早流逝，但一杯奶茶卻足以見證很多人的成長，見證着香港的變遷。●

銀都冰室

地址：香港華富邨華光樓707舖

電話：2551 0388

營業時間：6am-5:00pm

撰文：馬小玲

攝影：謝致中、張芷澄

編輯：潘惠卿

美術：魏家祺