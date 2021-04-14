世界上，有一種食物被稱為邪惡食物的始祖。只要加了它，平常不過的食物都會瞬間昇華，成為治癒人心的comfort food，它就是，芝士。

不知從何時開始，邪惡芝士食物開始遍佈香港大街小巷。無論西式、韓式、日式還是中式，只要加了芝士，食物就好像會立即升級，變得更吸引。那誘人的芝士拉絲，總會讓人想一口接着一口吃吃吃。

西環有家餐廳，專售美式街頭食物，最出名的是邪惡到爆的芝士拉絲三文治。兩位餐廳負責人Boky和Joyce過往都沒有營運餐廳的經驗，但就出於對邪惡食物的信仰，開業四年來落足心機，不斷改良，務求整到最「jeng shit」的grilled cheese sandwich。

混合三「芝」 鹹鹹甜甜好過癮

Boky指，當初構思要開餐廳時，便覺得一定要做一間專賣邪惡食物的店。因為香港人工作忙碌，壓力又大，很多時只想狂吃一頓去抒發一下。她本來就很愛吃美式的烤芝士三文治，以前看美式舊電影，這種食物常常會出現在美國打工仔的家裏，快快弄完快快吃，又是滿足的一頓。她們想要把這種方便又飽足的食物介紹給香港人，於是便開了以邪惡食物作主打的No Milkshake No Life，用脂肪和熱量治癒人心。

烤芝士三文治的做法並不複雜，先把兩片麵包抹牛油，放在扒爐上烘，然後放芝士和調味料。這裏的芝士主要由Monterey Jack芝士、車打芝士和巴馬臣芝士混合，吃起來鹹鹹甜甜。

看着芝士逐漸融化，Boky這樣形容：「我們會用jeng shit去形容我們的grilled cheese，因為好味、好正（jeng）這些詞語已無法形容它的美味！」

另一位餐廳負責人Joyce表示，grilled cheese美味的秘密在於她們這四年來不斷改良食譜、轉更好的供應商。如酸種麵包，由開業至今已轉用了三四間供應商，現在採用的這間，也是約兩個月前轉用。「我們採用開放式廚房，客人進來吃東西，見我們煎塊麵包，放上芝士，把材料炒熱就可，看似簡單，但其實一切並不容易。」

含酪蛋白 刺激大腦獎勵你

2015年，美國密歇根大學發表一項調查，發現芝士真的有機會令人上癮。芝士裏的酪蛋白（casein protein）在消化過程中釋放酪啡肽，刺激大腦控制有關痛楚和上癮的區域，和毒品的原理是一樣的！難道芝士真的會令人上癮嗎？

臨床心理學家梁重皿指，演化學上，芝士的確有吸引人不斷想再吃的特性。小寶寶沒有牙，吃不到其他食物，惟有飲奶。而牛奶含有酪蛋白，會刺激大腦的獎勵機制，會令人想要不斷重複飲奶這個行為。這樣便會確保小朋友不斷飲奶，從而成長並生存下來。而芝士就是濃縮的牛奶，酪蛋白成份更多，會令人更想一吃再吃。

梁重皿強調，這個狀態並非如毒品上癮般嚴重。皆因一般想吃芝士是渴望（craving）的狀態，而芝士裏的確有些物質，令人吃完會開心一點，啟動大腦的獎勵機制。所以吃完芝士的短期內，人們會覺得快樂一點。人有一個傾向，是用食物自我舒緩。當下次再遇到壓力或是不開心的事，便自然會想再吃那種食物，但就絕對不能和毒品上癮類比。

美國人對grilled cheese十分狂熱，更成立了National Grilled Cheese Day，每年的4月12日齊齊吃芝士。雖然香港不會慶祝這個節日，但當你累極、失去力量時，間中吃一次如grilled cheese等邪惡食物獎勵自己，儲滿力量，才有動力走下去。

羊奶變酸 芝士雛型

芝士和人類生存亦息息相關。早在公元前八千年，農業興起，最早期住在新月沃土（即現今的地中海東岸附近）的農夫開始利用羊奶作為糧食。但當新鮮羊奶放在溫暖的環境下幾小時後就會開始變酸，乳酸令蛋白質凝固，成為軟塊狀。後來農夫發現這些小團塊可直接食用，便成了芝士的雛型。然後再經不同工序，如陳化、壓製、熟成、攪拌，製成了各式各樣的乳製品。

發現芝士，讓新月沃土人民在生存上有了很大的優勢。因為芝士營養豐富，又可保存一段時間，特別是當農作物失收或度過漫長冬季時食用。

卡夫先生創片裝芝士

談到現代芝士，不得不提美國人卡夫（James Lewis Kraft）。雖然芝士比起牛奶容易保存，但保質期仍然不長。Kraft在1915年發明了一種製作芝士方法，令芝士可以在全美國範圍內運輸而不會變壞，這個方法可以令芝士混合後，經巴氏消毒殺菌，他稱之為加工芝士（processed cheese）。後來其食品公司Kraft Foods更發明了今天無人不識的片裝芝士，在超市出售。這種方便自家烹調的芝士，亦令美國人開始在家自製grilled cheese sandwich，這種邪惡又飽肚的食物，便出現在美國家家戶戶的餐桌上。

No Milkshake No Life

西環石塘咀山道31-37號地下A舖

採訪：許京妮

攝影：陳湧、尹文堯