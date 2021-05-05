世界變了，如果你看不到這個世界在不斷疾速改變中，很有可能是因為你看待它的眼光沒變。許多新事物的湧現，衝擊着我們的原有認知，Sam Lui的出現便是最佳示範。中菜廚界曾幾何時有名牌大學畢業生入行、立志做炒鑊、還要是個長相標致的女生！因為Sam Lui的出現，這幾件事一次過發生！

大約一年前吧，好友May Chow叫我在IG關注一個賬戶「Wendy’s Wok World」，click進去一看，咦，真的很有趣。一個年輕高䠷的女生，穿着肚兜在鑊前炒菜，看她炒菜節奏感十足，像是個樂手多點，兜鑊、拋鑊等功架頭頭是道，說是在炒餸，更像是一場表演。May Chow說：「女仔想做炒鑊，已經好罕見，仲要炒到咁型！」認同，何止罕見，是絕無僅有吧！

雙重身份 讀哲學的wannabe

「Wendy’s Wok World」的介紹跟她所做的同樣有趣：Sam Lui by day, Wendy by night——即是說，她有兩個身份，日夜各一個角色。玩人格分裂嗎？媽呀，我好亂。這個「Wendy」到底是誰？是真的還是假的？Sam Lui又是誰？為了搞清楚事情，我又追蹤了她另一個賬戶tough_crybaby，那個賬戶裏頭的她，做的是截然不同的事，亦比較像一般年輕人會做的事：帶點自我、帶點瘋狂、帶點儍氣。過了一段日子，我總算搞清楚，Sam Lui是她的真身，炒鑊的那個「Wendy」像是她製造出來的角色扮演。後來認識了Sam，總算有機會向她求證，她爽快地回答：「是的，Wendy是另一個我，她是一個wokstar wannabe。」實在太可愛了，我邊聽邊笑。

wokstar，炒鑊明星，從來，必須強調是從來沒有人會想過炒鑊可以成為明星；而wannabe的字義在中文較難譯得傳神，一般帶有某種程度的貶義，泛指「用力想要成為某種人的人」，譬如這個年代很多人想要成為美食家但其實沒甚麼底蘊，每吃了一頓較為像樣的fine dining，就在社交媒體上裝模作樣地發表評論，這些人就叫做「美食家wannabe」。Sam竟然自稱為「炒鑊明星wannabe」，這種自謔是幽默感，是自信，也是很了解自己要甚麼的一個人。Sam對於「Wendy」這個她所製造的角色理據很知性，「我一直認為wokstar這個身份是另一個自我，並且認為有必要將我個人與Wendy的角色分開。這種刻意製造的距離，可以讓Wendy在一個方向上深入探討，而Sam則是可以停留在那個範圍以外，帶批判性地觀察。Wendy代表的世界是：回看、傳統、嚴格和感性。」總的來說，Wendy是她所創建、以美食為主體的沉浸式世界，以探索種種跟美食相關的主題，例如菜餚、文化、美食體驗等等。

Sam在哥倫比亞大學主修的是哲學，難怪她可以製造出猶如柏拉圖作品裏兩個不同分身的愛神的角色。她進入美食界，一開始是視美食為一種藝術媒體，以表達和探索概念。中菜很快吸引了她，因為她發現中菜有許多概念令她大感興奮，特別是對於炒鑊的種種評論，更是引起了她強烈的興趣。她認為炒鑊就是功夫，背後有許多原則性的理念，炒鑊技巧需要在鍛煉上和思考同步，因為炒鑊講究精準性、收放自如，溫度和時間控制是這門專科的核心。也許Sam是女生，而且是一個讀哲學的女生，她對炒鑊這門功夫的視角很獨特，亦帶有女性的情懷，「炒鑊是將傳統和文化遺產的完整性糾纏在一塊，並帶有浪漫的感性色彩。」倘若廚界多幾個好像她這樣的炒鑊師傅，大概可以衍生出一套「炒鑊柏拉圖」的哲學課程。

想法歸想法，理論歸理論，那麼Wendy這個「wokstar wannabe」的炒鑊技術是哪裏學的呢？是中環的口利福。主廚Jowett對於Sam的認真印象深刻，「她來餐廳吃過飯、做過一些research才把她的履歷寄過來，希望來這裏實習。我覺得這點很重要，你來觀察過，確認這裏的烹飪方式是你想要的才作下一步行動。」 Jowett說Sam剛開始的時候，連拋個平底鍋都做不到，但她憑着重複練習和直覺去炒着炒着，讓她走到了今天。

炒功+造型 勢顛覆行業常規

「Wendy’s Wok World」是Sam位於上水古洞家中的私房菜概念，接待親朋好友的訂桌為主，憑着有板有眼的炒功，以及出位造型，知名度隨着片段迅速傳開。很多人看我在IG上載的片段，第一反應是：「有必要穿成這樣嗎？」啊，真沒想到反應那麼激烈，我一直認為以她在美國成長的背景，穿肚兜上陣是一種文化象徵的立場宣示，很符合她「Wendy」這個角色的需求。但原來只要你與別不同兼引人注目，就惹來「博出位」的嫌疑——而我始終相信心理學中的投射機制，「你看見的別人是你自己」，你用甚麼眼光看待一個人，代表你個性裏擁有這個部份的特質，不管你承認與否。對於Sam來說，她在天熱的時候穿得清涼去炒餸最自然不過了——事實上，她tough_crybaby的賬戶就有一大堆陽光普照下的清涼照：穿着比堅尼開車、小背心熱褲出遊，所以沒想到炒鑊時穿件肚兜或小背心，會引來那麼大反應。「討論一個人的裝束無疑是有點過時的行為，對我來說更是不對題的八卦。」Sam這麼回應。「Wendy」這個角色的另一種顛覆是，她不吃肉，平常是個素食者，會吃點海鮮。所以她做給客人的菜式，只有素菜和海鮮，沒有任何肉類。

另一方面，我觀察到全然男性主導的中菜廚房，對於「Wendy」的出現，是有一種很微妙被威脅到的心態，不是說威脅到他們的地位和存在，而是威脅到男性本能的尊嚴感，也許是竟然有個這種條件的人物可以挑戰傳統、顛覆行業的常規，是他們所料不及。他們無意正視「Wendy」的炒鑊實力，而是在她的裝束上大做文章，當中難免輕蔑或酸溜溜的語氣，或者想盡辦法貶低她一點……以人性來說，當然正常不過。作為旁觀者，我也因此另有啟悟。

不管是Sam Lui或Wendy，她的路走下去會遇到甚麼人、甚麼事，會走到哪裏，相信會有許多連她自己都無法預料的精采。在我看來，Wendy是中菜界有史以來最矚目的炒鑊新星，也是藝術界偉大的藝術行為，這個角色扮演將會取得空間的成功，而她跟國際舞台的距離只有咫尺之遙。認識了Sam我會明白May Chow為何當初叫我去關注她，無可否認她將會為中菜界帶來某種程度的衝擊和改變，只是在更早的時候，那是一些甚麼，誰也說不上來。

撰文：謝嫣薇（Agnes Chee）

食評人、飲食旅遊專欄作家，作品散見於中港台星馬主要媒體。IG：yanwei525