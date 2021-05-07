會計師出身的姜若男（Sandy），曾任職上市公司財務總監（CFO），是財經雜誌訪問常客。做了會計師十多年，七年前卻放棄高薪厚職毅然轉行，在上環開了一間海鮮餐廳「Table」賣淨化海鮮，之後再開燒味店，是香港少見的女性燒味師傅及老闆。外人大多不明白為何她要走入廚房，甚至連Sandy媽媽當初亦因此嬲足大半年，才慢慢接受。

Sandy怎樣形容她媽媽？「她絕對是虎媽，她對我們三兄妹很嚴厲，所以我們自小讀名校，要學琴棋書畫。我成績比較好，三兄妹中算打得最少。她是典型母親，希望仔女做醫生、律師、工程師……後來我做會計，都算是做了一個『師』，達到她期望。」

在傳統福建家庭長大，爸爸重男輕女，Sandy自小便養成不服輸的性格，想證明男女能力冇分別，「記得哥哥一直受重點栽培，我和妹妹是家中的二等公民，當年我想去美國讀大學，集齊所有資料，爸爸卻說女仔不用讀太多書，叫我打消念頭，是媽媽用私己錢供我去讀書。當她知道我轉行做飲食，她完全接受不到，供書教學長線投資咁多年，竟然走去做廚房？當時邀請她到我餐廳吃飯，她說不懂去上環，頭六個月她不願意來。」

創意叉燒太新奇 說服師傅要時間

烹飪一直是她的興趣，她曾在越南工作數年，公餘時便到法國餐館兼職儲經驗，確認自己真心喜歡煮食。七年前剛好遇上頂手機會，便決心轉行做餐廳。待餐廳穩定後，一年多後便再開燒味店。「西餐廳是我的嗜好，燒味是我的事業。香港燒味可以稱為世界第一，是極具香港特色的食物，我想將燒味店做成連鎖店模式經營，甚至將業務拓展到外國。」過往燒味店感覺很麻甩，不適合上班族，她希望可以改變大眾的看法，「大家覺得叉雞飯要吐骨，加上發泡膠飯盒，在會議室開會食多難看。當時我想做一間比較新派燒味店，味道不想改，但可以將雞鴨全部去骨，更適合現代上班一族。」

她的燒味店有兩款叉燒是坊間少見，分別是慢煮叉燒和羊肉叉燒，對於燒味師傅是很新奇的東西。西廚出身的她要帶領一眾燒味師傅，過程中要經歷不同的磨合，「我們用了大概四個月時間研究，要說服師傅是一種意志力搏鬥，當初他們希望我放棄，覺得很花巧，到第二、三個月，我不斷叫他們燒，終於答應合作。」以前做過核數工作，喜歡從步驟上提出疑問，像燒腩仔，在燒製前通常會上皮水，皮水混入酒精，如孖蒸或燒酒上皮再吹乾。「在流程上為何要做這個步驟，因為上完皮要吹一晚，爆皮燒製又要刮皮兩次，不是因為味道又不是因為快乾，師傅只說自己一向這樣做。我拿了幾塊腩仔，一塊用傳統做法上皮水，另外一塊不上，還有一塊上伏特加，試試用不同酒精會否有不同效果，最後沒有分別。」

計劃衝出香港 台灣英國都有售

現在「好燒味」已有五間分店，更研發了醬料方便包，在台灣超市發售，今年更計劃在英國開分店。「當我開了好燒味，我媽媽便明白阿女原來沒有癲到儍。我之前和媽媽半講笑說：『我現在和以前一樣都是炒東西，只是我現在揸鑊鏟炒，以前可能是炒其他。』」金融界的朋友都說，Sandy你變得和善，以前很惡，現在的她很接受這行業帶給她的快樂。

今次訪問Sandy準備了她媽媽最愛的西班牙叉燒飯，姜太笑說：「Sandy整的菜很好食，特別不同。我現在一星期來一兩次，可以吃免費餐。」她續說：「我已經改變自己，執着未必是對，最重要是她做得開心，她在寫字樓穿得靚靚，只是我一廂情願的想法，可能她有困難，只是我看不到。既然她已先滿足了我的要求，現在做餐廳我覺得不錯。」不過，她最心痛還是見到女兒雙手佈滿戰績，「我拖着她的手好心痛，手變得粗糙，有會計師不做，走去做廚房整雙手都損了，但她喜歡沒有辦法，現在我同意她這樣做，發展自己喜歡路是正確的。」

（a）好燒味

中環港鐵香港站HOK67號舖

（b）Table

上環文咸東街22-26號柏廷坊8樓

記者：何嘉茵

攝影：伍慶泉