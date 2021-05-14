1968年大家樂在銅鑼灣糖街開業，1972年大快活進駐荃灣眾安街，1975年麥當勞叔叔來到香港，家庭式作業快餐店更在屋邨遍地開花。六七十年代，人人覺得食快餐前衞方便又年輕，總有一間喺左近……來到2021，又是怎樣的風景？順利邨愛群快餐店5月尾結業，非連鎖舊式快餐店，執一間少一間。

今年74歲、愛群快餐店老闆蔡文強說：「快餐店由外國傳入，但要做到適合香港人口味，除了薯條炸髀，都會加一些飯餐。」順利邨在七十年代尾入伙，當時只有一間愛群快餐店。「我們做了逾40年，那時快餐剛流行，很受年輕人歡迎，香港人吃飯要快又要經濟，那便去吃快餐。快餐店不用樓面，比較快捷，不會阻住時間。」

從前快餐店多仿效美式風格，環境花花綠綠，現在看起來配色騎呢但懷舊，連制服都是鮮艷圖案的花恤衫。蔡文強說：「多年來裝修沒變過，只是招牌轉了顏色，用鮮艷顏色很搶眼，連紙飯盒都用這顏色，有人幫手設計，成套拎去用。」

愛群採用自助形式，睇水牌揀心頭好，再向收銀員購票。黃紅色的購票收銀處同樣有40年歷史。快餐店興起的年代，也是塑膠盛行時期，塑膠托盤應運而生，膠托盤上的墊底紙也沿用至今。還有經典「鑲死式」膠座椅，坐得不算舒服但卻堅固，「40年前裝修用了200萬元，當時是一筆很大的金額，裝修不錯，很實淨，所以用到今時今日。當年主要貴在天花板及廚房，尤其以前不銹鋼不太流行，我們廚房用具全部都用不銹鋼。」快餐店講求速度，蔡文強說，最快3秒便出到一個餐。「飯市期間很多東西都準備好，做得很快，客人都是喜歡我們夠快。」出餐快少不了幾款百搭醬汁，可以任配牛扒豬扒蛋雞髀腸仔，幾何級數的變化不易吃厭。招牌菜還有炸雞髀，不會預先蒸熟再炸，真正生炸，保留肉汁。

彩虹分店繼續 「至少做多十年」

蔡文強高峯期有五間快餐店，現在只有順利邨及彩虹邨兩間分店，不過順利邨分店將在本月30日結業，只餘彩虹邨一店，區內又少了一間學生飯堂。

「我老闆很優惠街坊，任何人想叫學生餐，不用穿校服，任何人都買得到，優惠價32元包汽水豆漿。」員工燕姐說。「舊式快餐店已經越來越少，現在都是大型連鎖店，自己年紀大，仔女不喜歡做這些。希望彩虹分店至少做多十年，到時我都八十幾歲，彩虹邨唔拆我都退休啦。」蔡文強說。

愛群快餐店

順利邨利溢樓商場3樓｜彩虹邨金碧樓地下11號舖

工廠區飯堂清泉 頂住42年

位於葵涌工廠區的食口福，開業於1979年，黃襯綠的招牌，紅色膠椅，還有職員的花恤衫，用現今的美學去看未必覺得靚，但卻有久違了的熟悉感，就像倒模格式中的一道清泉。

連鎖店進駐「捱得就捱」

最熟悉是那設於提餐處入面的扒爐，老闆卓太說：「以前的設計不會將爐具收入（廚房）去，我們明顯看到廚師煎東西炸東西，有時客人會說我們的廚房位很乾淨，和外面不同。」

在網上搜尋食口福，見到有同樣叫「食口福」的粉麵店，原以為是同一個老闆。卓太說：「我們只有一間快餐店，沒有理會其他人做甚麼，名字和商標都已註冊，各有各做吧。」她續說：「客人和我們一齊成長，以前在工廠區工作，他們退休後住在附近，有時會帶小朋友過來吃，小朋友又由細食到大，長大後又再帶下一代回來吃。」過去葵涌區有很多快餐店，現在只餘下幾間大型連鎖店，「其他的都變成茶餐廳，捱過42年，我們這些小型舖頭……捱得就捱。」

食口福

葵涌和宜合道58號地下

我們一起食過的舊式快餐店

隨着飲食選擇越來越多，舊式快餐店亦經不起時代考驗，這些已結業快餐店你又有沒有聽過？

去年老闆退休宣佈結業，愛民邨商場的「天馬快餐店」，是著名的學生飯堂。以手打港式漢堡聞名，只設有小量座位，黃藍色招牌和logo很懷舊。提起港式漢堡，不得不提被稱為港式漢堡包始祖的舊「時新快餐店」，在紅磡黃埔街未收購重建前，是到紅館趕睇演唱會前必到的食店。昔日裝修很街坊格局，經過第二代兄弟分家再於黃埔重開，但風味已經不一樣。

對雅香園有印象可能都是70後，是專賣中式粉麵的餐廳。80年代風行一時，電視經常見到廣告，當時首創24小時營業，是香港飲食界先驅。不過由於餐廳衞生差，最後結業收場。

「陽光一代」最令人印象深刻一定是在玻璃櫥窗前師傅轉動手上的薄餅，其中在沙田新城市廣場門口的分店經常大排長龍，後來轉型進軍學校飯盒市場。在沙田新城市廣場都有分店的東東雲吞麵，最記得電視廣告的「東東麵，非常麵」，不過食物品質參差­不穩，在千禧年後陸續結業。

記者：何嘉茵

攝影：果籽攝影組