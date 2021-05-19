May媽說起父親對吃的要求，如數家珍，好像他們家常吃的羹，父親堅持母親一定要用麵粉勾芡，不能用豆粉，因為豆粉會出水，影響羹的質感。但是用麵粉勾芡比較多工夫，有幾次母親為了省時用上豆粉，父親吃一口就認出來，然後整碗都不碰。

「他很注重細節，不知不覺就培養起我們對吃的觸覺吧！」上海的童年生活，家境寬裕，無憂無慮，但好景不常，「文革來了，父親的洋人老闆決定撤資搬來香港，他有一個名額，可以帶走一位夥計。我爸見勢頭不對，跟母親商量後決定跟老闆爭取，最終他便跟着老闆先來了香港。」

憑着高學歷和工作履歷，到了香港的第三天便在會德豐找到工作，安頓下來，一年內陸續把母親和六個兄弟姐妹接到香港。生活環境自是跟住在上海時不能比了，但勝在一家人整整齊齊，母親操持家務親力親為，家裏一切井井有條。儘管「家道中落」，但父親對吃的要求還在，即便是早餐的生熟蛋，他都一定要半生熟的完美狀態，太生或過熟他都情願不吃。

最佳女廚背後 橫跨三代的美食故事

然而，如果May媽一直都是童年時住在上海那位大小姐，也許她根本不必下廚，也就練不成今天的廚藝了。「我們在香港沒工人嘛，所以我7、8歲的時候，就會主動幫忙媽媽減輕她的負擔。那個時候開始，媽媽教我炒菜。她很有耐心，從不責罵，所以我就不怕犯錯，大膽嘗試。我還記得她教我炒椰菜：這次的菜炒得比較硬，下次就可以加點水去燜一下，自己做調整……」回憶裏滿載母親的溫柔。有句話說：幸運的人一生都被童年治癒，活脫脫就是May媽的寫照，甚至福延下一代，當你聽May說，她小時候如何蹭在母親身邊跟她一起做菜，根本就是母親和外婆在廚房裏相處的翻版。

提起這一點，May媽忙不迭說：「阿May幾歲大的時候，我就開始讓她廚房幫我摘菜、切菜，其實只是為了方便看顧她，不是真的要她幫忙。她那麼小，怎會處理得美觀？經她手的材料，我最後都不會用來煮，只是讓她打發時間。」摘的菜切的材料，再怎麼不美，May媽都溫和以對。多年前，母親曾給她的溫柔讓她建立起自信，她又很自然地把這些養份用來灌溉女兒。May Chow這位「亞洲最佳女主廚」背後，其實是有兩位強大的女廚：外婆和媽媽，是一個橫跨三代的美食故事。

「我在加拿大出生，那個年代是移民潮年代，所以我的父母分隔在港加兩地，父親的生意在香港，所以他負責當『太空人』，一年到加拿大好幾次看我們。所以，基本上，我整個童年都跟媽媽呆在一起，直到小學三年級時跟媽媽搬回來香港，才多了時間跟爸爸相處。」在May的眼中，媽媽很本事，「住在加拿大的時候，幾位舅父、阿姨都住在附近，頂多隔一兩條街，所以我媽一個人照顧四個家庭的伙食，每天晚上，他們都會來我們家開飯。」日日煮十幾道菜給十幾個人吃，一般人根本吃不消，May說母親總是煮得快樂，很享受跟兄弟姐妹聚在一起的時光。「我媽真的很愛她的父母，所以她用食物表達了她對父母和兄弟姐妹的愛，她是一個很懂得付出、從不計較的人。」這一點，如果你領略過May對人的豁達大度，你會知道，她跟媽媽很像。「我阿媽她很會靈活變通，懂得運用加美那些當地食材去做她的上海菜、寧波菜、粵菜，所以不太有沉悶的感覺。」fusion的概念還沒出現之前，May媽做菜已在玩fusion——咦，這不是May今時今日所走的料理路線嗎？不管是令她揚名立萬的Little Bao或Happy Paradise，在烹調技術、創作意念、處理手法、素材運用上，無一不是中西融合，很多人以為這是她成長背景的自然結果，如今深入地看，恐怕May媽才是啟蒙老師。

菜式傳遞快樂 活出媽媽的愛

你覺得母親對你最大的影響是甚麼？「嗯……其實各方面都有吧？我們的關係那麼親密！」May很欣賞母親的自主能力，跟一般舊時代婦女不同，「我念大學的時候，我媽會跟我說：阿May，如果你想買車，你問我就得啦，我買畀你，你唔使去問老竇。她不是那種要問過老公才敢做決定的女人，她會自己作主。」May說，這可能就是上海女人的特質，是懂得要掌權、在家裏是有say的，「你看那些電影裏的收租婆都是上海婆，全部聲大夾惡，就知道上海女人有多厲害！」提起母親強悍的一面，May咯咯笑，不停地笑。

你大概很難想像，熱愛下廚、廚藝出眾、對女兒寵愛有加的May媽，曾激烈反對她當廚師，「我對廚師的刻板印象，就是傳統中菜廚房裏的廚房佬！女孩子跑去做廚師，不就是變成廚房妹？我當然不願意！」上大學之前，May已經提出要去讀藍帶，因為父母大力反對，她去波斯頓大學讀了酒店和餐飲管理。完成父母的心願後，她才跑去餐廳實習，鑽研廚藝，這時候May媽晴天霹靂得不得了，看見她雙手因為下廚而變得粗糙更是心痛，但最終還是被她說服，「她跟我說，阿媽，人家看我的手，知道我是做事的，會尊敬我；看你的手白白嫩嫩，人家不會想要尊敬你。」即使不再反對May當廚師，May媽也要去到陪女兒到曼谷領取「亞洲最佳女主廚」的獎項時，才正式對廚師這個職業改觀，「哇！那些廚師都好有型好靚仔啊，還有人穿Issey Miyake的！」令她對摩登廚壇大開眼界，最終明白May身處的，是一個不一樣的年代。

「你連阿May當廚師都那麼難接受了，當她告訴你，她喜歡的是同性時，你豈不是更難接受？」 May媽聽了點點頭，「是真的很難，因為很擔心，不知道她的人生路會不會很難走。」 May做事不時會改變主意，曾經有一段時間，May媽期待着，女兒會「變回」喜歡異性，「結果，等了很久，這一天沒有到來。」無論是May的前任或現任女友，May媽都跟她相處得好像一家人，有過的難熬心情，都被母性的本能化解掉。最終，也不過是希望看見她過得快樂。那麼，阿May對媽媽的愛呢？

聽過May設計Little Bao那個卡通式logo的意念嗎？「我希望我的餐廳好像迪士尼樂園那麼老少咸宜，所做的菜帶給大家很多開心的感覺和回憶。」她透過食物活出了媽媽給她的愛和力量，然後流着她的血，進化成一個女人在社會上自我價值的實踐，而不是只活在家裏的廚房而已。

撰文：謝嫣薇（Agnes Chee）

食評人、飲食旅遊專欄作家，作品散見於中港台星馬主要媒體。IG：yanwei525