「我有啤酒評審、侍酒師資格，也是香港精釀啤酒俱樂部fb管理員，閒時會教釀酒……」80後Kenneth Ho是香港啤酒關注組fb活躍成員，愛上啤酒13年，近年更無聊事認真做，正職市場營銷，「副業」是公餘到酒廠試酒、在網上搜羅外國酒廠的特色啤酒、開工作坊、做評審、寫文分享啤酒經等，但家人不時有怨言，「太太覺得我常常出去玩，始終喝啤酒給人印象是玩樂，我卻跟他們說我很認真地喝，的確難以理解。」

大約2008年起，Kenneth就愛到酒吧喝酒，卻發現不同酒吧的雞尾酒味道參差，於是愛上味道相對穩定的啤酒。2013年，他開始喝手工啤酒，香港的手工啤品牌也陸續起步，啤酒變化之大，令他更醉心研究，甚至去考啤酒侍酒師認證（Cicerone）和啤酒評審認證協會（Beer Judge Certification Program）認可評審資格。有時他旅行也是為了啤酒，除了享受過程，也是學習以客觀的角度品嚐啤酒，「啤酒一般只以四種原料：麥芽、酵母、啤酒花及水製作，透過不同酒譜，可以創造很多種不同味道，這是它吸引人的地方。此外，想細細品嚐或劈酒都可以，更有人喜歡炒賣啤酒，豐儉由人，每一個體驗也很有趣。」

從青島、藍妹這些超市買到的啤酒，到一些稀有、酒廠只會限量做1,000支、索價幾千元的啤酒，Kenneth都有喝過，「試過有外國酒廠在網上賣酒，因時差，我要凌晨3時開始坐在電腦前『捕』住，怎料開賣一分鐘內已售罄。我曾成功買過一支美國酒廠做的木桶熟成黑啤，小小一支330毫升，5,000多港元，跟幾個朋友分着喝，每人只喝到一小杯。」罕有貴價，味道當然好，但Kenneth說：「有一些便宜得多的啤酒，也有差不多味道。有時不是因為別人覺得好喝或價錢昂貴，就一定好。啤酒喝多了，也會追求一些平價，或者本地啤酒。」

丹麥飲北韓啤 本地釀不輸外國

醉翁之意有時卻不在酒，Kenneth也愛以酒會友，同時欣賞不同地方文化，「啤酒是一個社交飲料，很容易跟旁人分享啤酒而建立友誼。我也在圈子中認識到不同釀酒、做餐廳的朋友，結交跟自己行業很不同的人，已變成了生活的一部份。」最難忘的一次經歷，令他更感到啤酒的神奇「功效」，「丹麥每年有Mikkeller Beer Festival，2019年大會邀請了北韓啤酒廠，我好奇封閉國家的啤酒會如何？雖然味道普通，但啤酒真的連結人，甚至連結整個世界。」

在世界各地嚐盡好啤酒，Kenneth卻察覺到本地也不輸外國，「啤酒來說，很少有地緣之分，因為全球化，很多時興的美式風格啤酒，在歐洲或香港也有人在釀製。香港本身已經在做很好的啤酒，我們也很自豪本地做的東西。」

啤酒常識問答

點先叫新鮮？

啤酒容易因氧化而產生異味，購買時可留意罐身或瓶身有沒有出廠日期，只要在3個月內，又一直放在雪櫃內，啤酒一般仍在新鮮狀態，會比較好喝。

有泡好味啲？

超市、便利店、食肆、酒吧最常見的Lager，一般泡沫會較多，喝下去口感會較順滑和清爽。至於口感較濃厚的啤酒如Stout（司陶特啤酒/黑啤），有泡反而會令口感變薄。部份釀酒師也會刻意令啤酒成品的泡沫減少，因為泡沫會把味道掩蓋，有礙品嚐時嗅啤酒的香氣，有些啤酒甚至不斷被搖晃也不會有泡。

透明樽裝要配青檸？

啤酒味道最主要受氧化影響，即有多少氧氣在入樽或入罐時跑到啤酒中，因此品質取決於入樽/罐機器的質素，故並不代表支裝啤酒會比罐裝啤酒好喝。若以樽裝啤酒來說，透明樽啤酒的味道會不穩定，因為透明樽令啤酒受紫外線照射，酒內的啤酒花遭紫外線照射後會產生化學作用，形成「光照臭」問題，喝下去會有股臭味。故在酒吧喝啤酒時，調酒師會為客人配上一小塊檸檬或青檸，有辟味作用。

捐窿捐罅尋好啤

【第1站超市：英倫Ale+日本鮮】

一般超市也可以找到不同種類和風格的啤酒，Kenneth說：「平常我們常見的大品牌，都是Lager風格，顏色金黃清澈，味道清淡，但也可嘗試其他，好像黃色的Boddingtons Pub Ale是英國的English Bitter，酒精濃度相對低，口感比較清新乾爽，有充足苦味平衡，風格跟一般Lager有點不同。」

喝慣淡口味的，如想有些新意，Kenneth推薦日本啤酒品牌Suntory，「其中一種premium malts，用100%麥芽做，麥味平衡做得很好，還有它會寫製造日期，可以知它的新鮮程度，確保喝到新鮮啤酒。」

【第2站酒廠：說故事+是但釀】

近年本地手工啤酒廠崛起，Kenneth分享心水，「我比較喜歡 『Carbon Brews』酒廠，因它在火炭，就取『炭』字叫作Carbon，它其中一款酒叫crazy rich lupulins，它是NE Double IPA，啤酒花風味比較多，即花香味較濃郁亦有較重苦味，並有水果味，例如菠蘿、芒果。」

另外他也推薦坊間常見的「hEROES」酒廠，Kenneth解釋：「它叫heroes，因為每款啤酒都有一個本地小故事，雖不是大英雄，但很有個人理念，好像Hangry Donut，就是廚師May Chow的故事。」品牌中也有一款啤酒名為SI L DAN，即「是L但」的諧音。專賣本地手工啤的Brewcraft經理Sucre指，這款啤酒的命名是製作時的小插曲，「舊同事包裝啤酒花時撈亂了，不能賣給客人，就拿去隨意釀啤酒，胡亂把啤酒花加進去，於是出現了這個SI L DAN IPA。」Kenneth補充：「隨意製作但好喝，它是美國西岸的IPA風格，會多一點柑橘、熱情果味，但味道相對苦澀。」

HK Brewcraft

中環閣麟街15號國麟大廈4樓

營業時間：11:45am - 8:30pm

【第3站隱蔽小店：極罕酸果濃啤】

最後一站，Kenneth帶記者到一間隱蔽啤酒店，有很多來自外國的新派啤酒，但價錢昂貴，大都要100元起，Kenneth指：「喜歡或了解這些啤酒的人都不多，所以入口數量不會很多，要經飛機運來，價錢也比較貴。」他推薦美國酒廠「Tree House」的New England IPA ，以啤酒花風格為主，卻做得像果汁容易入口。

Kenneth另外介紹了近三、四年開始興起的Fruited Sour酸啤酒、「Evil Twin Brewing NYC」釀造的FRUCTUS DANICA 15，「來自美國紐約的酒廠，下了大量水果泥，喝下去不像啤酒，反而像雞尾酒的味道，有很濃郁的果味，好像有渣似的，倒出來很濃稠，好像芒果汁。但是要小心，因它的酒精度不算太低，有6.5度，喝幾罐也會開始醉。」

CAVE Beer Point

美孚百老匯街116號地下

營業時間：星期一至五 6pm - 10pm；星期六日 4pm - 10pm

記者：黃曉婷

攝影：魏子朗、 曹偉樂