大家食老闆呂茂正，由住劏房新移民到坐擁千萬豪宅，這個勵志故事引來網民關注，有讚有彈，亦有人出post引戰：「打得贏譚仔嘅只有大家食J」。大家食跟譚仔、譚仔三哥同是麵食連鎖店，前者主打手攪麵，後兩者主打米線，咁都有得比？原來大家食也有賣米線，又有自選餸。記者找來三位不同年齡層網民試食，看看大家食和譚仔三哥的出品有何不同。

試食前先說說背景，兩大集團都在九十年代發迹。譚仔最近上市相信很多人知道，一九九六年在長沙灣開第一家店，後來四兄弟拆夥分家，二〇〇八年再開譚仔三哥，三年前譚仔和譚仔三哥被日本丸龜製麵收購，現時在香港已經有超過一百間分店，香港雲南米線市佔率約百分之七十，十分厲害。

大家食最令人印象深刻的，一定是其老闆軍佬頭標誌加「J」字樣。老闆呂茂正一九九二年從海豐來港，看中港人喜歡吃麵條，一九九八年用推木頭車賣雞蛋仔賺來的二十多萬積蓄，在深水埗福榮街開店，最高峯有九間，現時有七間分店。大家食和譚仔有一個共通點，就是食家蔡瀾都曾推介。

後生女未食過 「門面簡陋」

今次評判有三位：七十後深水埗蒲友兼「叁拾士多」老闆Kent、八十後fb「香港米線關注組」版主Ryan，以及九十後譚仔粉絲Debbie。Kent指大家食最初給人的感覺是一間普通茶餐廳，印象最深的是老闆陸軍裝髮型，「沒有刻意去吃，只是知道它有很多麵舖，這類餐廳有很多，所以未必會選擇它。這個比拼有些特別，因食物類型不同，但兩者湯底相似，價錢亦貼近。」

Ryan指兩店食物各有支持者，「幾年前吃過大家食的手攪麵，味道不太差。」至於最年輕的Debbie雖是石硤尾街坊，卻沒有吃過大家食，「門面很簡陋，令我完全沒衝動入去。印象中它是快餐店，怎料原來吃手攪麵，很意外。如果大家食可以和譚仔匹敵，為何分店數目可以差這麼遠？」

先比較兩店的款式和價錢，譚仔三哥的湯底選擇較多，酸辣亦有兩個版本；大家食自選餸的種類有五十款，譚仔三哥只有二十六款。

譚仔三哥出餐快 加餸較平

價錢方面，兩者只有清湯不用加錢，但大家食的酸辣最貴要加四元。若是一餸麵，大家食麵底二十一元再加最貴配料十元都是三十一元，較譚仔三哥的三十三元便宜。不過若要加餸，譚仔三哥的大部份選擇是五元，但大家食自選餸平均要八元，若點兩餸或者三餸則可能譚仔較便宜。

至於服務，侍應阿姐態度差不多。送餐速度譚仔三哥則快一些，六分幾鐘已經送到。

綜合三位對麻辣湯底米線的評價，均認為大家食的米線煮得較腍，整體辣度較低。大家食有些配料很特別，像過山雞、狀元骨，但墨丸質素明顯不夠譚仔三哥好味，炸醬和譚仔三哥明顯不同，似台式肉燥，雖然偏鹹，但用來拌麵味道不錯；附送的菜甫，雖然份量少，但頗惹味。大家食粉絲可能會說這個比拼不公平，明明最出名的是手攪麵，又怎能不試，評判們都有同一想法，所以即場加映茄蛋湯底手攪麵，配料選狀元骨及鹹腩肉。三位都推介狀元骨，指它像椒鹽骨，難得炸後仍有肉汁，至於手攪麵就較米線出色，茄湯卻很稀。

網民揀乜

記者：何嘉茵

攝影：郭于祺、伍慶泉