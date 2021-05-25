美屬塞班島一位法官周一下令，投資發展當地娛樂度假村的香港上市公司博華太平洋（Imperial Pacific International），因強迫7名中國建築工人在興建賭場時長時間在危險環境下工作，工人受傷時又不提供醫療，又以遞解甚至死亡作為恐嚇，要向7人賠償540萬美元（4,212萬港元）。

北馬里亞納群島美國地區法院首席法官曼格洛納（Ramona V. Manglona）表示，博華太平洋屢次拒絕遵從法庭命令，沒跟與原告交流資訊，於是作出賠償裁決。金額包括工人過去及將來收入損失、精神痛苦賠償和懲罰性賠償。

曼格洛納發現其中一名譯音姓王的原告，在金螳螂公司管工指導下燒焊時被火花灼傷左小腿，但管工叫他不要看醫生以色被捕，只給他兩卷紗布。其後醫生發現王慢性疼痛、麻痺、左腿肌肉萎縮，難以步行多於15分鐘，返回中國後不能工作。

曼格洛納指博華太平洋深度參與挑選和監督承判商，知道承判商的工時及賞罰政策、執行衞生安全檢查、為工作提供宿舍、接送員工往返工地。

美聯社

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