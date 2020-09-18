武漢肺炎｜美牧師呼籲信徒不用戴口罩後 確診入ICU靠呼吸機吊命

（北美通訊）美國愛達荷州一名牧師一直拒戴口罩，經常公開質疑口罩防疫成效，甚至散播陰謀論，指武漢肺炎確診數目被誇大。這名牧牧最終確診武肺入院，需靠呼吸機維持生命，目前已入住深切治療部兩星期。不過，其信徒仍在醫院外不戴罩聚會，為他祈禱，所屬教會也沒有更改規定，讓信徒自行決定是否戴口罩。

凡諾（Paul Van Noy）是愛達荷州庫特內縣（Kootenai County）科達倫巿（Coeur d’Alene）燭光基督教會（Candlelight Christian Fellowship）牧師。過去，凡諾經常主動在佈道會內談論政治議題，選舉時常為共和黨候選人拉票。

當地教會於今年5月、疫情逐漸緩和時，獲准重開，縣政府強制民眾在公眾場所戴上口罩，但凡諾一直高調反對口罩令，並堅拒戴口罩，「我們是成年人，毋須政府告訴我們要做甚麼事。」他容許信眾不戴口罩出席教會活動，經常公開質疑口罩防疫有效性。他在Facebook表示，雖然武漢肺炎並非騙局，但他質疑確診和住院數字被誇大，背後「另有陰謀」。

8月底時，凡諾和太太布琳達（Brenda Van Noy）染上武肺，布琳達毋須住院，但凡諾病情急轉直下，9月3日起被送入深切治療部，靠呼吸機維持呼吸。次日，布琳達在Facebook承認，過去沒有足夠認真對待疫情。

除了凡諾和其太太，教會內有五名員工同時染疫。教會隨即關閉會址深層清潔，至上周日才重開。教會負責人里德（Eric Reade）指，教會內信徒約有1,200人，信徒可自行決定前赴教會時，是否戴口罩，不會作任何強制安排，「假如你覺得戴口罩舒服，你可以戴；如果你覺得不舒服，便可以不戴……沒有人會批評你的決定。」

目前，布琳達和五名教會員工已經康復，但凡諾繼續在醫院深切治療部留醫。上周，該教會有信徒不戴口罩、在醫院外聚會，為凡諾祈禱。里德否認教會舉辦該集會。

直至周五，愛達荷州已有近3.7萬人確診感染武漢肺炎，435人因此病逝。

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