【仍未見底】

全球武漢肺炎確診例突破3,000萬大關，歐洲的第二波疫情越演越烈，每日確診數字已超越3月第一波高峯期水平，世界衞生組織警告當地武肺傳播率正響起警號，多國準備收緊防疫社交限制。

多項統計均顯示全球武肺確診例已超3,000萬宗，其中worldometers網站香港時間昨黃昏的數字為30,379,527，951,144萬人的死與武肺有關。由於北半球臨近冬季，爆發新一波疫情的機會增加，其中歐洲上周破紀錄，單日約5.4萬人確診；歐洲至今累積約500萬宗確診例，23萬宗死亡例。

世衞歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge）前日謂，歐盟逾半國家過去兩周的確診例增加一倍， 其中上周增約30萬，每周確診數字比3月首波疫情高峯期的更多，本月的疫情反彈「應成對我們所有人的警鐘」，因數字雖反映檢測比以往更全面，但也顯示歐洲的武肺「傳播率令人擔憂」。

克魯格又勸各國勿縮短武肺高危感染者的隔離期，雖然大眾開始抗疫疲勞、對社交限制越趨反感。世衞建議高危感染者隔離14日，但法國上周縮短至7日，理由是許多人不遵守；英國和愛爾蘭則縮為10日，葡萄牙、克羅地亞等亦考慮縮短。

英擬再封城 法擴限聚令

歐洲多國準備收緊社交限制，英國正考慮在英格蘭全境目前的六人限聚令之上，添加限制酒店、食肆、娛樂場所等營業時間，料下周有宣佈；衞生大臣夏國賢不排除再度封鎖全國，但強調那是「最後防線」。英格蘭北部、中部包括曼徹斯特，以至蘇格蘭、北愛爾蘭、威爾斯都有區域正在封鎖。

單日確診例逾萬的法國和西班牙，昨日亦公佈新措施，前者的針對大城市里昂和尼斯，而之前波爾多和馬賽已限聚；後者首都馬德里的地方政府，就警告當地醫療系統壓力極大，要求中央政府果斷行動，市民這幾天已為可能再封城作準備。

歐洲以外，亦有國家嚴陣對付新一波疫情。以色列昨日起再度封鎖全國，是首個因疫情二度封國的發達國；加拿大人口最多、多倫多所在的安大略省，昨日起實施10人室內限聚令，室外的就限於25人內，違者罰款最多1萬加元（5.9萬港元）。不過，亦有國家放寬防疫限制，澳洲昨日宣佈下月中前，會將本來4,000的每周入境人數上限，增至6,000，因該國人口最多的維多利亞省疫情開始受控。

印度將超美國成最多確診

武肺疫情去年底在中國爆發至今，確診例最多的三國依次為美國、印度和巴西，其中印度單日確診數字連續數天超過九萬，累積逾521萬宗，或在數周內超越至今逾687萬人確診的美國。

英國廣播公司