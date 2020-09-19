Uber外賣仔年賺10萬美元？拆解零工工作迷思

在美國，以共享經濟（sharing economy）形式營運的公司如Uber、Airbnb等公司成行成市，在這些公司內工作的員工，又被稱為零工工人（gig worker）。近日，一條名為「Uber司機年薪10萬美元」的影片在網上流傳，片中男子里昂（Sam Lyon）聲稱，在美國每日開車送外賣，可以達到年薪10萬元（美元、下同）。到底這種外賣送餐工作，是否真的如影片所說容易賺錢？

男子里昂表示，疫情關係，他的網上生意陷入困境，加上求職困難，所以在社交平台TikTok開始「Uber Eats Challenge」，看看單月賺到多少錢。挑戰的內容很簡單，就是整個6月份不停當Uber Eats外賣員﹐每天盡量工作，看看一個月下來可以賺到多少。

在美國，Uber Eats最多允許司機每天工作12個小時，因此里昂每周7天、每天12小時工作，在30日後，他便賺得8,357元。

里昂在影片中表示，按這個月薪推算，他一年最少可賺10萬元；相比典型美國文職工作，每周工作五天，平均年薪只有7.3萬元。他還列出該月詳細開支，例如為汽車加油599元﹑花49元換油保養﹑五元購買手機架，以及把三成收入、約2,961元留作繳稅。

事實上，這段影片由美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）及金融公司Acorns聯手策劃。影片播出後，被炮轟設定非現實，加上計算方法有問題。分析質疑，正常人能否每年365日無休、每天駕駛12小時？以此月薪來推斷年薪10萬元，現實上無法做到。另外，美國很多州分禁止職業司機每日駕駛超過10小時至11小時，或每周駕駛超過60小時。

很多研究及專家指出，駕駛一段長時間後，司機生理及心理健康均受到影響，司機疲勞程度，與發生致命意外成正比。在紐約市，手機召車程式司機和的士司機，因工作環境惡劣而自殺的趨勢正在上升；這些司機及外賣員，在法律上被判為獨立承包商，即使與僱主如Uber、Lyft等保持關係，並受健康保險及假期等保障，但在疫情期間，Uber的「帶薪病假計劃」仍無法滿足染病司機需要。

里昂在另一條影片中透露，每月8,357元收入中，其中約三分之一、即2,988美元來自貼士；因此，Uber實際上只給他5,369元，以時薪計算僅15.48元。另外，他的汽車一個月駕駛4,844英哩，一年計算便超過5.8萬英哩，他沒有把車輛的損耗計算在成本內。美國國稅局建議，商業使用車輛成本是一英哩57.5美仙；西雅圖一項研究指出，司機每英哩的營運成本為72.5美仙，扣除成本後，里昂收入將會更不理想。

最可悲是，計算相關開支費用和稅款後，即使里昂每天工作12個小時，他每年淨收入原來不足四萬元，與標題的10萬年薪大相逕庭，他的健康風險及駕駛安全問題更是成疑。

分析指，如果影片不是由CNBC及金融公司在背後策劃，外界或以為影片是Uber的公關手段。由於加州去年立法，要求Uber、Lyft等手機召車公司，把司機當作正規員工，並提供福利，惹來商界反對；在今年11月即將舉行的加州公投中，第22號提案將表決是否重新定義這類共享經濟模式公司，Uber及Lyft至今已花逾1.8億元游說公眾。

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