武漢肺炎｜美籍亞裔中學生屢遭欺凌 被呼喝「中國佬」、「滿肚蝙蝠」

（北美通訊）美國民間組織「停止仇視亞太裔」（Stop AAPI Hate），對美籍亞裔中學生進行問卷調查，結果發現，四分一人曾遭到種族歧視，包括被人面對面咳嗽、呼叫「Ching chong」（中國佬）、被指「滿肚蝙蝠」、有「中國病毒」等，部份嚴重個案更涉及校園欺凌。

調查訪問近千名美籍亞裔高中生，報告於周四發表，25%受訪者在過去一年曾遭遇種族歧視；近80%受訪者表示，對武漢肺炎疫情而產生對亞裔的仇恨，感到憤怒。

調查亦問到對美國種族視問題整體正在惡化、包括總統特朗普以「中國病毒」和「功夫流感」稱呼病毒的看法。近半受訪者表示，對此感到傷心或抑鬱；25%表示自己及其家人對現況感到害怕。

參與調查的學生Rebecca Wu，在加州阿罕布拉高中（Alhambra High School）就讀三年級，她表示，因歧視而造成的恐懼有損個人自尊和認同感，焦慮更可能導致不同精神健康問題。

調查收集和分析了今年3月至今、共341宗針對亞裔青年的種族歧視個案，涉及口頭騷擾、網絡欺凌、遭被人迴避等行為。

個案包括在德州達拉斯市（Dallas），一名14歲學生曾被一群高中生跟蹤回家，在他面前裝作咳嗽，對他大叫「Ching chong（中國佬）！你有中國病毒！」；另一名17歲學生則表示，曾在社交媒體被人說「體內全是蝙蝠」（insides are full of f---ing bats），又吃狗，應該自殺」；有18歲學生則在購買日常用品時，被稱呼「chink」（中國佬），叫他「哪裏來便滾回哪裏去」。

為了進行調查，加州阿拉貢高中（Aragon High School）二年級生Beth Yeung訪問了家人和朋友。她表示，訪問過程是一個「充滿情緒起伏的經驗」，並稱平日大家很少談及這話題，「這些事發生在別人身上的時候，為甚麼我沒有站出來，提供協助呢？」

三藩巿州立大學教授張華耀（Russell Jeung）是美籍亞裔研究（Asian American Studies）專家，他負責指導學生們進行這次調查。他指出，在疫情發生前，亞裔學生已常常成為校園欺凌目標，目前問題更為惡化。

調查報告向學校建議多項措施，包括為教職員提供反欺凌培訓、設立匿名舉報機制、在校內設立亞裔同學組織、開設少數族裔研究（ethnic studies）課程，防止種族欺凌行為，加強學生對不同族裔的認識。

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