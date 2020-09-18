中美角力｜美國商務部頒布下載禁令後 特朗普稱TikTok或快將有協議

華府迫令字節跳動放棄美國TikTok控制權的事態峰迴路轉，美國商務部宣布由周日起，禁止在美國境內下載或更新TikTok及WeChat。TikTok及騰訊周五在回應時，同表失望及遺憾。不久之後，美國總統特朗普又指，已有一個很好的選項，協議或將很快落實。然而，他沒有進一步透露詳情。

在美國商務部頒下禁令後，TikTok在聲明中指出，TikTok為一億美國用戶提供娛樂及聯繫，而且致力保護個人私隱及安全。TikTok不同意美國商務部的決定，並且感到失望，TikTok將繼續致力透過平台，為用戶帶來歡樂。

至於騰訊就表示，公司一直恪守美國法律，也曾與美國政府多番溝通，但遺憾未能達成共識。騰訊認為公司的數據處理一直符合全球最嚴格標準，未來會繼續與美方接觸，盼能達成解決方案。

此外，美國有WeChat用戶尋求透過法律行動阻止華府禁令生效，但遭加州法院法官比勒 (Judge Laurel Beeler)拒絕。不過，比勒說會透過視像方式聆聽訴訟各方的理據，或會有進一步行動。而美國商務部就強硬指出，商務部是根據總統命令作出禁止下載及更新的決定，涉及國家安全，地方法院的法官不宜介入。

Xinhua News / 華爾街日報

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