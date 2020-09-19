特朗普斥左翼破壞國家 擬成立愛國教育委員會

（北美通訊）美國總統特朗普周四在演講中表示，將成立「愛國教育」委員會，加強年輕一代美國人的團結精神，對抗「左翼反種族主義」教育。

這個以推廣「愛國教育」為任務的委員會，特朗普稱之為「1776委員會」（1776 Commission），用來抗衡《紐約時報》出版、名為《1619計劃》（The 1619 Project）的普立茲得獎作品。

《1619計劃》講述非洲奴隸在1619年抵達美國大陸後開始的一段美國歷史。特朗普形容，該作品「是篡改美國歷史的有毒意識形態宣傳工具（toxic propaganda），如果不移除，它將摧毀我們的國家。」。他進一步批評，公立學校內教授的歷史課程是「一系列扭曲事實的謊言」（twisted web of lies），更是「虐待兒童的方式」（a form of child abuse）。

特朗普直言，全美持續數月騷亂，幕後黑手是政客和主流媒體造成，也是數十年來學校「灌輸左翼思想」的後果，「多年來，激進分子一直把美國人的沉默誤認為軟弱，但他們錯了。沒有力量可以大於父母對子女的愛，愛國的父母將會發聲，不再讓子女陷入關於美國的謊言。」

他在演講中，要求美國學校教授學生美國歷史時，專注「1776年留下來的遺產」、即美國由英國殖民地手中奪得主權、宣佈獨立的年份；另外，他聲稱要設立基金，資助機構設計「愛國」課程（pro-American curriculum）。

不過，美國學校的課程大綱，傳統上由學校及地方政府自行決定，聯邦政府對學校教授內容沒有管轄權。

另外，特朗普再次重申要成立美國國家英雄公園（National Garden of American Heroes park），用來放置多個歷史時期的美國偉人雕像，包括羅德尼（Caesar Rodney）。羅德尼是美國《獨立宣言》簽署者之一，但因為他的奴隸主身份，其位為特拉華州威爾明頓市（Wilmington）的雕像，今年夏天被當地政府移除。

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