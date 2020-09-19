神秘部隊｜印度藏人特種部隊戰功顯赫 適應高海拔地區擅打高原戰

印軍特種邊境部隊（SFF）8月在中印邊境拉達克（Ladakh）地區巡邏時，觸發地雷爆炸導致藏人士兵一死一傷，令外界對這支絕大部份由流亡印度藏人組成的神秘部隊勾起興趣。這支藏人特種部隊是印度在數十年前的中印戰爭中慘敗後，為再度與中國作戰做準備而建立的，當中所招募的藏人士兵世世代代生活在高海拔地區，適應中印邊境的高原氣候。SFF就曾獲印度政府派遣參與印巴戰爭和孟加拉獨立戰爭，戰功顯赫，但部隊行動往往保持機密，鮮為人知。

8月29日晚上，SFF部隊在印控克什米爾拉達克地區班公湖南岸巡邏時，藏人連長丹增尼瑪（Tenzin Nyima）誤觸地雷死亡，突擊隊員丹增洛登（Tenzin Loden）重傷，在持續緊張的中印邊境對峙中，神秘的SFF部隊開始受到外界廣泛關注。

中印兩國在1962年的邊境衝突中，印度錯信中共承諾對戰爭毫無準備。當代西藏歷史學家李江琳分析，當時印度很多士兵都是錫克人，大部分從平原調動到邊境，完全不適應高海拔地區，導致印軍慘敗，令時任總理尼赫魯政府的對華外交政策承受巨大壓力。尼赫魯因此組織了一隊特種部隊，除了高級指揮官外，招募的成員主要來自跟隨十四世達賴喇嘛在1959年流亡印度的藏人及其後代，這些藏人世世代代在高海拔地區生活，在海拔5,000米以上高山如履平地，彌補過往印軍的不足。

這支部隊還有一些成員是同樣適應高海拔氣候、講尼泊爾語的啹喀人，它是印度的精英部隊，名義上隸屬印度陸軍，但實際上直接對印度總理和內閣負責。早期印度情報局負責指揮SFF，現在改由印度調查分析局指揮，它的大本營位於北阿肯德邦（Uttarakhand）杰格拉達（Chakrata），距離拉達克約700公里。SFF首任指揮官為印度軍隊傳奇人物烏班（Sujan Singh Uban）少將，他在二戰期間出征歐洲，獲得過英印陸軍十字勳章。

目前身處西藏流亡政府所在地、印度「小拉薩」達蘭薩拉（Dharamshala）的作家丹增尊珠說，印度政府招募藏人成立特種部隊，主要目的是跨境與解放軍作戰，部隊接受美國中情局（CIA）訓練，也從CIA獲得武器裝備。到了1971年，SFF被派去參加印巴戰爭和孟加拉獨立戰爭，其作用因此出現變化。SFF被空運滲透到敵軍後方，摧毀巴基斯坦軍隊的通訊線路。在1999年的卡吉爾戰爭中，SFF對抗入侵的巴基斯坦軍人搶回老虎山，為印度打勝仗。

到了今年6月15日，中印軍隊在喜馬拉雅山加勒萬谷邊境械鬥，印方20多死70多傷，中方則拒絕公佈或確認傷亡人數。李江琳指印軍這次傷亡慘重，其中一個原因是中國單方面違背士兵不攜械器的承諾，為軍人配備狼牙棒，令印度繼中印邊境戰爭後，再次被中國背叛而吃虧。丹增尊珠指印軍這次吃虧後，將SFF調到前線收復部份戰略要塞，迅速獲得軍事勝利。

丹增尊珠表示，SFF不為人知地為印度政府服務58年，現在終於展露人前，原因之一是西藏流亡政府和SFF士兵都希望終有一天能夠重返西藏，藏族軍人的終極夢想是與中國人作戰，將中國軍隊趕出西藏，為西藏獨立鬥爭中發揮重要作用。

印度軍隊9月7日為殉職的丹增尼瑪舉行隆重葬禮，靈柩蓋上印度國旗和象徵西藏獨立的雪山獅子旗，SFF鳴槍三輪對他致敬。資料指SFF最初有5,000至6,000人，後來一度擴大部隊規模到1.2萬人，現在約有一萬人；部隊由六個營組成，每個營下設六個連，入伍新兵要接受六個月登山和游擊戰等訓練。

美國之音

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