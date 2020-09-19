武漢肺炎●全球疫情｜英國或下周再封城 法國確診人數創單日新高

歐洲新型冠狀病毒疫情有惡化趨勢，英國單日確診近期破紀錄的4,322宗個案後，首相約翰遜周五承認國家正遭受第二波疫情的打擊，即使他希望學生照常上課以及經濟活動維持，但如果當下的措施未能阻止疫情蔓延，那麼全國再次封城將會是最後的選項。當地傳媒就指，首相府已制訂規模，最快在下周就會分階段全國封城14天。

法國的疫情也不樂觀，財長勒梅爾(Bruno Le Maire)接受病毒測試後，證實感染，但他說自已沒有病徵，將會繼續履行職務。法國全國在周五再有13,215人確診，創了疫情以來的單日新高，死亡人數單日再增加123人，是自5月中以來最多。

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已達3,031萬，逾94.8萬人死亡。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾671萬宗，死亡人數超過19.8萬人。印度確診人數突破521萬，位居全球第二，逾8.4萬人死亡，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過445萬，死亡人數約13.5萬。俄羅斯確診人超過108萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

特朗普稱明年第二季能完成全民接種疫苗

美國總統特朗普表示，新冠疫苗研發進展良好，預計稍後月產可達數百萬劑，年底前可累積至過億劑。他以此推算，相信明年4月份的時候，就能夠為所有美國國民接種疫苗。

將離任美駐華大使批中國掩飾疫情

即將離任的的美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）周五接受美國有線新聞（CNN）訪問時，譴責北京對疫情的最初處理手法，稱「本來可以抑制在武漢的東西，最終成為了全球大流行」。他同意特朗普指中國要為大流行負責，稱「中國的制度就是將它掩蓋，甚至懲罰了一開始就說出來的醫生」。

倫敦宣佈取消除夕煙花表演

倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）周五宣佈，受疫情影響，取消今年除夕煙花表演，他與團隊正研究可以讓民眾在家安全欣賞的慶祝活動。

CDC撤回檢測建議

美國疾控中心早前發出指引，稱與新型冠狀病毒病患者接觸後，只要無出現病徵也不需要接受檢測，結果遭受醫護人員猛烈批評。疾控中心周五撤回不用檢測的指引。

日本國會議員首現確診 曾出席選首相投票

日本59歲眾議員高鳥修一確診武漢肺炎，是日本首位確診的國會議員。相關人士表示，高鳥今天上午發燒到攝氏37度，前往東京都內的醫院檢查，抗原檢查確認為陽性，直接住院。他今天沒有出席眾議院院會，但曾出席16日的首相指名選舉投票。目前保健所正在調查感染途徑與密切接觸人員。

泰國10月起容許外國遊客入境 仍要隔離14日

泰國政府宣佈，10月起容許外國遊客入境，但必須從曼谷入境，並到指定地點接受14日隔離及病毒檢測，之後就可以在泰國境內旅遊。泰國旅遊和體育部長皮帕表示，目前有大量有意願赴泰國旅遊的外籍遊客，相關部門正加緊工作，以便在10月前為外國遊客簽發「特殊旅遊簽證」做好準備。「特殊旅遊簽證」首次有效期90日，可以續簽兩次，每次90日，即外國遊客可以停留最多270日。當局亦會推出旅遊優惠套餐，鼓勵外籍遊客在泰國長期逗留。

加拿大安大略省收緊社交聚會人數上限

加拿大安大略省收緊社交聚會限制，回應一些不負責任的人透過違法聚會散播武漢肺炎病毒。安大略省省長福特(Doug Ford)說，由周五起，室內社交聚會上限由50人減至10人，而室外聚會上限則由100人減至25人，違者罰款1萬加元(約5.9萬港元)。另一方面，加拿大近日確診宗數激增，衞生部官員擔心當局會失去應對疫情的能力。

路透社 / 中央社 / 每日郵報

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