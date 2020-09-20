泰國抗爭∣示威者皇家田安裝牌匾 宣稱「國家屬於人民」

泰國反政府示威者周末起一連兩天在曼谷大皇宮附近集會，學生領袖周日早上在大皇宮旁邊的皇家田地上，安裝「國家屬於人民」牌匾，之後展開遊行。

泰國7月開始的示威浪潮，示威者既打破以往禁忌批評王室，也尋求罷免由軍方把持的現政府、修憲和舉行選舉。學生領袖黎明時分把圓形牌匾鑲在皇家田廣場（Sanam Luang），牌匾刻有「人民在這裏表達訴求：這國家屬於人民，並非皇室產業，他們騙了我們」字句。

牌匾與2017年泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）登位後一個皇宮外被拆除的相似。該牌匾紀念1932年君主制結束，卻被換上支持君主制口號。

數以萬計示威者周六開始集會，高喊由軍政府領袖成為總理的巴育（Prayuth Chan-ocha）下台，並呼籲改革王室。學運領袖巴利（Parit Chiwarak）在安裝牌匾儀式上表示，這國家不屬於任何人，而是屬於所有人。

王室未有置評。政府發言人表示警方不會對示威者使用暴力，是否起訴發表非法言論者由他們決定。

路透社

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