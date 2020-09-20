白羅斯政府持續整肅異己，身陷囹圄的反對派領袖茲納克（Maxim Znak）已在獄中絕食，抗議當局誣陷他危害國家安全。聯合國人權理事會緊急辯論當地危機，通過決議要求深入調查白羅斯侵犯人權的狀況。

茲納克是白羅斯反對派組成的協調委員會主席團成員之一，本月初遭當局拘捕後，旋即被指違反國家安全法，檢方控告他煽動奪權罪。代表律師指茲納克對司法不公、隨意濫捕的情況感到絕望，為了「揭露因自由表達意見而受到迫害的荒謬」，他在獄中絕食鳴冤。

聯國決議派員查濫權

白羅斯總統盧卡申科被指在上月初的總統選舉中藉舞弊連任，觸發當地獨立以來最大規模的反政府浪潮，首都明斯克連續五周有10萬人上街要求他下台。但在俄羅斯力挺下，盧卡申科近期站穩陣腳，開始大舉清算反對派，協調委員會七名領袖中，已有五人流亡或被捕，目前只有諾貝爾文學獎得主阿列克謝耶維奇（Svetlana Alexievich）及剛獲釋不久的迪諾夫斯基（Sergei Dylevsky）仍留在國內。

盧卡申科政府持續鎮壓異己，聯合國人權理事會罕有「緊急辯論」當地人權危機，最後以23票支持、2票反對及22票棄權，通過由歐盟提出的動議，要求聯合國人權事務高級專員深入調查當地濫權的狀況，並在年底向理事會提交報告。這是聯合國人權理事會成立14年來，成員國第六次在日內瓦召開「緊急辯論」。

被捕人士遭酷刑虐待

已流亡立陶宛的白羅斯前總統候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya），透過視像會議向聯合國人權理事會作供，她指摘盧卡申科政權殘暴不仁，明顯違反國際法，她呼籲國際社會以「最強硬措施」回應。聯合國特別報告員馬林表示，當地迄今已有逾萬名和平示威者被濫捕，她又收到超過500宗受到虐待的報告。

「我獲悉有強姦、電刑和其他摧殘身心的酷刑報告。」馬林說。在季哈諾夫斯卡婭和馬林發表演說期間，支持盧卡申科的俄羅斯、中國和委內瑞拉代表，多次嘗試打斷她們的講話，俄國甚至多次對議案提出修訂但不成功。白羅斯批評聯合國人權理事會決議，是干預他們內政的危險做法。

英國廣播公司