美國大選∣金斯伯格離世掀大法官提名之爭 特朗普本周公佈人選暗示是女性

美國聯邦最高法院自由派大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）離世，為六周後舉行的總統選舉增添變數，兩黨已為填補大法官空缺人選、時間展開角力。任內第三度提名大法官的總統特朗普，周六在白宮向記者表示，會在本周公佈提名人選，很大機會是女性。大法官提名須經參議院確認，特朗普周六呼籲參議院「立即」考慮他的提名。

有共和黨人認為，特朗普提名女性填補大法官空缺，可抗衡競選對手拜登以賀錦麗（Kamala Harris）為競選拍檔帶來的優勢。路透社引述消息人士，兩位獲特朗普提名而成為聯邦上訴法院法官的女性是大熱，分別是52歲前佛羅里達州最高法院法官、古巴裔的拉戈阿（Barbara Lagoa），以及48歲七孩之母兼法律學者巴雷特（Amy Coney Barrett）。

有指白宮可能趕在下周二（美國時間9月29日）首場總統辯論舉行前宣佈提名人選。控制參議院的共和黨，領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）聲言會盡快舉行確認提名投票，但民主黨表示應跟2016年共和黨議員訂立的做法：臨近選舉前不考慮最高大法官提名。選情嚴峻的共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）和加德納（Cory Gardner），亦站在民主黨一邊，認為新大法官人選應由11月3日當選總統者決定。

另外，金斯伯格離世後幾小時，民主黨人籌得3,100萬美元（2.418億港元），反映那位自由派象徵之離世，初步對民主黨產生激勵作用。

美聯社／路透社

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