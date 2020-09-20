抗內部市場法　英特使劈炮

英國星級人權律師阿邁勒古尼（Amal Clooney）辭去英國新聞自由特別大使一職，抗議英國政府提出的《內部市場法案》違反國際法，形容約翰遜政府行為「可悲」。

斥政府行為「可悲」

阿邁勒前日向外相藍韜文發辭職信指，「得悉政府有意通過《內部市場法案》讓我感到失望。法案一經實施將如政府所言，『違反國際法』。我亦留意到，政府的立場指，雖然『國際法的原則規定一個國家有責任真誠地履行條約義務』，但英國國會在本地法律上有主權，可立法違反英國簽署的條約責任。這讓我擔憂。雖然政府曾提出，有意違反的國際法是『特定和有限的』，可是英國提出有意違反首相在不足一年前簽署的國際條約一事仍讓人感到可悲」。

她指自法案細節曝光後，一度猶豫應否辭職，並曾向藍韜文表達其憂慮，但「無人保證有關立場會立即改變，我在沒有選擇下只能辭職」，又對此表示失望，「因為我一直為英國在倡議國際法律秩序和公平競爭的文化方面的聲譽而自豪。不過當英國自己宣稱無意尊重和落實國際義務時，我作為特使已無法再敦促其他國家這樣做」。

信件由國際律師協會發放。前英國最高法院院長紐伯格表示支持，形容英國政府態度可恥。《內部市場法案》釐清英國四個構成國於脫歐過渡期後的貿易關係，內容表明即使英方規定牴觸脫歐協議中的《北愛爾蘭協定》，違反國際法都仍有效。

英國《衞報》