白羅斯抗爭∣防暴警拘逾300遊行婦女 包括73歲婆婆

約2,000名白羅斯婦女周六在明斯克走上街頭，要求在位26年的獨裁總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）辭職下台，防暴警察把300多名抗議婦女強押上警車，包括已成為這場抗爭運動象徵的一位73歲婆婆。

周六示威被捕人數遠超前一周抗議。她們遭穿黑色制服和蒙面防暴警察、着卡其制服警官以及戴口罩便衣員警逮捕。

法新社記者目擊，警方阻擋抗議手牽手的婦女前進，然後開始把她們押送上警車，迅速拘捕數百人。一些婦女被警員抬起押走。

人權組織「維亞斯納」（Viasna）在網上公佈被捕328名婦女的姓名。反對陣營「協調委員會」（Coordination Council）表示，警方逮捕太多示威抗議者，以致警車迫爆。

約2,000名婦女參與這場「閃亮遊行」（Sparkly March），穿戴閃亮配飾，手持紅白抗議運動旗幟。被捕者包括73歲曾祖母級示威者巴金斯卡婭（Nina Baginskaya）。警方奪手她手上旗幟和花束，把她押上警車，其他示威婦女高喊「可恥」。警方不久在一個警察局外釋放她。

周六示威是白羅斯婦女連串手持旗幟和花束走上街頭抗議的最新一場，她們要求上個月大選勝出的強人總統盧卡申科下台。身在立陶宛的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya），譴責「任意」拘捕，指稱未出示警徽的警方「粗暴逮捕大量美麗勇敢的合法和平示威婦女」。

法新社

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