武漢肺炎●全球疫情｜英單日確診創四個月新高 土耳其累計確診破30萬

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已達3,061萬，逾95萬人死亡。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾676萬宗，死亡人數超過199萬人。印度確診人數突破530萬，位居全球第二，逾8.5萬人死亡，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數逼近452萬，死亡人數約13.6萬。俄羅斯確診人超過109萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

英單日增4,422宗確診

英國官方周六公佈的數字顯示，英國單日新增4,422宗確診，是5月8日以來最多，累計確診人數逾39萬，而單日新增死亡人數為27，累計41,759人死。

英國廣播公司報道，預料英國會出現第二波疫情的首相約翰遜（Boris Johnson），周末研究是否需要在英格蘭收緊防疫措施，包括不准非同住者登門互訪、酒吧餐廳縮短營業時間等。

英國疫情反彈，多區已經開始實施禁足令，1,350萬人受影響，約佔人口1/5。

英國《每日郵報》報道，政府專家警告未來數周可能新增數百宗死亡個案，而新一輪「封鎖」措施可能為期半年。

法單日確診迭創新高

法國疫情繼續惡化，政府周六公佈的數據顯示，該國過去24小時新增確診13,498宗，刷新周五13,215宗紀錄，是疫情爆發以來最多，累計確診病例達442,194例；新增死亡病例26宗，累計31,274死。流行病學家指出，病毒更快速蔓延擴散，加上政府提供免費篩檢後，檢測量大增6倍，是確診病例暴增的兩大主因。

土耳其新增1,538人染疫

土耳其衞生部周六表示，境內過去24小時新增1,538人確診，累計確診攀升至301,348宗。衞生部說，新增68人染疫不治，累計病故7,445人。

土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）周五表示，政府必須加強防疫措施，抑制不斷攀升的染疫人數。確診病例持續攀升已引發醫生抗議，他們指官方數據低估疫情規模。

法新社／英國廣播公司／英國《每日郵報》／中央社

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