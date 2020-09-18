天堂變地獄｜度假勝地遭「伊斯蘭國」蹂躪成廢墟 摧毀酒店實施嚴厲律法

極端組織「伊斯蘭國」（IS）武裝分子將非洲莫桑比克一個度假天堂變成廢墟，燒毀海邊豪華獨立屋，並在島上實施伊斯蘭教法，藉此建立新勢力範圍。

由照片可見，瓦米濟島（Vamizi）上的豪華酒店和海濱獨立屋被大肆破壞，部份只餘下屋樁，多個倒塌的屋頂都有被燒過的痕迹。

報道指IS分子將瓦米濟島連同3個附近島嶼，合稱為伊斯蘭國中非省（Islamic State Central Africa Province、暫譯），目擊者稱武裝分子是趁入夜入村趕走居民。IS分子上月也佔領了莫桑比克港口城市莫辛博阿（Mocimboa da Praia）並實行伊斯蘭教法，並意圖奪取附近天然氣田及紅寶石礦場的控制權。

瓦米濟島本來是度假天堂，摩納哥親王阿爾貝二世曾在此度蜜月，葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度和已故南非總統曼德拉亦曾去過當地潛水。

英國《每日郵報》

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