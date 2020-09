TikTok危機∣特朗普批准TikTok與甲骨文沃爾瑪合作協議 封殺令押後一周

【新增美財政部聲明】美國封殺中國短片分享平台TikTok前夕,總統特朗普表示已經批准TikTok與美國商業軟件公司甲骨文(Oracle)和美國零售巨擘沃爾瑪(Walmart)合組已美國德州為總部的公司。美國商務部隨即宣佈,鑑於事態有「正面發展」,針對TikTok的「封殺令」押後一周至9月27日執行。

特朗普讚揚這宗合作協議「好極」,說已予以批准,「如能成事,好極,如果不能成事也無問題」。

TikTok表示,甲骨文將是技術夥伴,而沃爾瑪則是商業夥伴。美國財政部表示,甲骨文將負責TikTok的技術和安全事宜,以保護美國用戶數據,而協議三方須滿足交易完成條件、交齊所需文件,並須經美國外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment in the United States,CFIUS)批准,協議方為有效。

美國原定周日起對中國手機應用程式TikTok和WeChat展開封殺。TikTok較早時發表聲明,表示已經承諾由美國政府監管數據安全,對特朗普政府依然決定封殺表示失望。

特朗普上月簽署行政命令,以國安為由迫TikTok母公司「字節跳動」(ByteDance)將TikTok剝離或分拆,否則將之封殺。TikTok上周聲稱與甲骨文達成合作協議,視對方為「可靠技術夥伴」,協議方案正由美國政府審核。

TikTok表示,在方案中同意第三方審計、代碼安全驗證、允許美國政府監管美國用戶數據安全等措施,並由美國科技供應商負責TikTok美國網絡的維護與運作,包括所有向美國用戶提供的服務與數據。

美國商務部前日下令,自周日起禁止美國境內下載中國短片分享平台TikTok和通訊與支付平台WeChat,理由是兩app威脅國安。除禁止通過美國網上流動應用程式商店發佈或維護WeChat或TikTok程式、組成代碼(constituent code)或更新應用程式外,商務部禁止美國公司向WeChat提供互聯網託管、內容傳送網絡服務,又禁止使用WeChat於美國境內轉賬或處理付款服務。類似限制措施將於11月12日對TikTok執行,除非屆時TikTok的「影響美國國安行為」得到解決。

路透社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!