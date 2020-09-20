中歐諜戰∣涉向中國間諜出賣敏感資料 英前外交官被調查

英國政府官員透露，一名英國前外交官涉嫌向兩名中國間諜出賣敏感資料，正被調查。

智庫「歐盟亞洲中心」（EU- Asia Center）主管卡梅倫（Fraser Cameron），涉嫌向兩名假扮成駐布魯塞爾記者的間諜提供敏感資料，換取數千歐元報酬。政治新聞網站Politico報道指，比利時情報機構懷疑卡梅倫向中國提供有關歐洲機構的政治和經濟秘密資料，但資料不一定屬於機密級。

卡梅倫向英國《泰晤士報》表示，指控「荒謬」。曾在英國外交部和歐盟委員會工作的卡梅倫表示，他無權索取一般或重要秘密資料。他向Politico表示，指控毫無根據，說他在「歐盟亞洲中心」部份工作，須接觸不同的中國人，其中也許有人擁有雙重身份。

英國政府一名高層官員向英國廣播公司（BBC）表示，英國和比利時情報部門聯合調查此案一段長時間，近月有突破。

BBC安全事務記者加德納（Frank Gardner）表示，中國在歐洲進行秘密情報收集活動，部份涉及脫歐談判的敏感資料，程度日益令人擔憂。

《金融時報》引述比利時國安部門，卡梅倫的涉嫌所為，對歐盟駐比利時機構「構成明顯威脅」。

英國廣播公司

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