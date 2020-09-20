毒件寄特朗普∣特工處截獲含蓖麻郵件 疑來自加拿大

美國執法部門上周初截獲一個寄給美國總統特朗普、含蓖麻毒素（ricin）的包裹。

執法部門官員向美聯社表示，聯邦政府機構人員截獲的含毒信封，寄往白宮，致特朗普。有線新聞網絡（CNN）周六引述兩名執法部門官員，經過兩次檢測，證實包裹含蓖麻。由於所有寄給白宮的郵件，分類和篩檢均在白宮外的政府郵政設施進行，毒郵件未有送進白宮。

聯邦調查局（FBI）華盛頓分局發言人表示，FBI、特工處、郵政調查局正調查該「可疑信件」，公眾安全暫時未受威脅。《華爾街日報》（WSJ）引述官員報道，包裹似乎來自加拿大，暫時無人被捕。

蓖麻是一種來自天然植物蓖麻子的劇毒，不但沒有解藥，毒性也十分強，比眼鏡蛇要毒一倍，比山埃要毒六千倍，專家指大小如一粒鹽的蓖麻就足以殺死一個成年人。蓖麻毒容易製造，只要透過簡單的化學分隔就可從蓖麻子取得蓖麻，人可經注射、吸入和服食等方法吸入蓖麻毒，接觸後36至72小時內可致命。蓖麻毒對身體組織損害嚴重，根據美國疾病控制及中心資料，中毒的人最初會突然間發燒、咳嗽和肺積水，幾天內肝、脾、腎可能衰竭，患者會呼吸困難，最後甚至死亡。

2018年，美國當局也截獲寄給總統特朗普、時任國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）、FBI局長克里斯托弗．雷（Christopher Wray）、時任中情局長哈斯佩爾（Gina Haspel）、時任海軍作戰部長理查森（John Richardson）等人的蓖麻郵件，無人受傷。退伍海軍艾倫（William Clyde Allen III）被捕，承認向特朗普政府官員寄出含蓖麻郵件。

美國前總統奧巴馬2013年也被寄蓖麻毒信，寄信的密西西比州男子被判監25年。

美國有線新聞網絡／《華爾街日報》／美聯社

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