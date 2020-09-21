泰國反強權示威進入新階段，年輕領袖昨日在曼谷大皇宮附近，埋下宣告「國家屬民」的牌匾，形同直接挑戰王權；又前所未有地成功遞交寫有改革君主制訴求的請願信。

大皇宮附近的皇家田廣場前日起舉行集會，當局指約1.8萬人出席，現場的法新社記者估計高峯期有三萬人，換言之是泰國2014年政權再落軍方手中以來最大規模的示威。示威多了較年長者參加，包括支持前總理他信、與保王黨對立的「紅衫軍」。

通宵留守的數千名示威者，更在昨日黎明來到時見證示威領袖埋下圓形黃銅「人民牌匾」。牌匾刻有昨天日期，以及「人民已在此地表達了意願——此國屬於人民，而非我們一直被哄騙的君主制」宣言。國王哇集拉隆功不在泰國。

曼谷五世王廣場本來也埋有一塊紀念1932年泰國絕對王權結束、步向君主立憲制的牌匾，但它在2017年、即哇集拉隆功登基後失蹤，之後更被一塊提醒泰國人要繼續忠君愛國的牌匾取代。

主辦集會的學運領袖巴利指埋下新牌匾「是希望先祖與我們同在，保佑人民勝利」，隨後高叫「打倒封建主義，人民萬歲」口號，號召示威者遊行，原定終點為政府大樓，但因被警察防線阻礙，突然轉至大皇宮對面、常被指代君主干政的樞密院。遊行期間，不少示威者戴上防毒面罩。大皇宮前門有數十人駐守、水炮車戒備。

遞請願信促改革君主制

最終，另一學運領袖帕努沙亞向樞密院外的警察提交寫有改革君主制訴求的請願信，警方指信件會交總部決定如何處理。巴利謂「我們這兩日的最大勝利，就是展示了普羅大眾如我們也可去信王室」，號召周四國會外示威及下月14日全國大罷工後，就宣佈遊行解散。

泰國王權高漲，公眾一旦被定罪冒犯王室，最高可被判囚15年，因此談論王室以往一直是禁忌，但過往兩個月的示威不斷要求改革君主制，更提出包括廢除冒犯王室法、解散皇家軍隊等十大訴求。分析師張伯斯認為，埋下新牌匾會被當局視為「直接挑戰」，可能令他們暴力鎮壓示威。

泰國示威頗受香港去年反送中示威啟發，有保王派人士無憑據指美國資助示威者，亦與香港相似，美駐泰大使館發聲明明確否認。

法新社