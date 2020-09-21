貓咪爆棚｜貓父母3年來暴生 西班牙單位塞逾百隻貓

西班牙南部的動物慈善機構，正為120隻貓尋找新家園，牠們與主人被逐出公寓後變得無家可歸，但慈善機構空間有限，未能容納所有貓隻。

貓主人及超過100隻貓被逐出南部巴倫西亞（Valencia）一間寓所，之後就無家可歸，甘迪亞（Gandia）動物慈善機構「Spama Safor」原本以為寓所只有96隻貓，但截至周六晚上，機構表示已帶走了120隻貓，並急需要為牠們尋找新居所，也要為牠們接種疫苗及絕育。

慈善機構員工托馬斯（Salvadora Tormas）說：「明顯地主人在3年前養了一對貓，自此牠們一直在繁殖。」托馬斯指他們周五帶走當中48隻貓，再於周六與主人一起帶走餘下的貓隻，「這是災難，希望有人幫助他」。

慈善機構表示已收留了約200隻貓，沒有空間收留所有貓咪。他們已就事件聯絡當局，但未獲提供協助，職員正努力為所有貓隻驅蟲，幸好有幾間動物慈善機構願意提供協助。

英國《衞報》

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