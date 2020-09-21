歐洲各地陸續再爆第二波武漢肺炎疫情，其中英國最近每天急增三、四千宗新病例，約翰遜政府宣佈立例本月底起強制確診或懷疑病者自我隔離，多次發現違令者最高罰款1萬英鎊（10萬港元）。

根據英國國家醫療服務防疫要求，確診武漢肺炎的病人要自我隔離10天，與病人同住或曾緊密接觸者、出現病徵或外遊回國者，隔離時間更長，要至少14天。不過，偷步外出的人大有人在，首相首席顧問甘明斯5月就被揭確診期間與妻兒驅車到父母家；接演新一代蝙蝠俠的英國男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）月初傳出確診後，上周疑隔離期未滿便與女友到公園，多次脫口罩濕吻，完全不在意出門可能播毒。

千人抗議措施限制自由

為此，首相約翰遜前日發聲明公佈，下周一起強制病人及其他有需要人士自我隔離，若發現違規就罰款，初犯者罰1,000鎊，多次違例罰款會增至1萬鎊。約翰遜表示：「這樣就沒有人會低估自我隔離有多重要，新例意味着你只要確診或醫護追蹤隊提出要求 ，就要遵守法例。」

為免低收入病人擔心手停口停而不作自我隔離，政府會向他們發放一筆過500鎊補貼，若有僱主威脅要炒掉自我隔離的員工，亦會被罰款1萬鎊。

雖然上周初約翰遜已向國民放風，預告會有第二波疫情，但當地傳媒報道，他並未按科學家意見即時封鎖國家兩星期，希望延至10月底學校放假時才下令鎖國。英國累計已有41,821人死於武漢肺炎，是歐洲疫情死亡人數最高的國家。

在首相宣佈罰款措施的同日，約千名示威者違犯六人限聚令，在倫敦特拉法加廣場抗議防疫措施限制人身自由，一度與警衝突，32人被捕。倫敦市長簡世德前一天已預告會加強防疫措施，阻截病毒傳播。

菲律賓逼戴防飛沫面罩

另一方面，東南亞疫情最嚴重的菲律賓，累計28萬多人感染，而新確診數字仍然每天破千高踞不下。為此政府本月初強制國民在政府大樓、商場、超市和街市等除口罩外，還必須戴上防飛沫的塑膠面罩，其他公眾地方亦「強烈建議佩戴」，濕熱天氣下令不少公車乘客叫苦連天。總統杜特爾特前日又重申，不會放寬公共交通工具內乘客必須相隔一米的社交距離。

法新社/路透社