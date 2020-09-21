FinCEN● 懶人包∣揭示滙豐渣打縱容金融犯罪 Q&A話你知今次重要性

美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）的秘密文件外洩，外界調查後發現部份世界知名銀行，縱容罪犯把黑錢轉往全球各地，涉及交易額高達2萬億美元（15.6萬億港元），是5年來所發生一系列洩密事件中最新一次，揭露金融界秘密交易，洗錢和金融犯罪。

甚麼是「FinCEN」文件？

美國新聞網站BuzzFeed最先取得秘密文件，並與國際調查記者聯盟（ICIJ）分享，過去16個月88國400位記者對文件內容進行調查，揭發銀行不希望公眾知道的事情，BBC節目《Panorama》也有參與其中。

外洩的文件合共2,657份，在2000至2017年間由銀行向美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）提交，故名為FinCEN檔案（FinCEN Files），當銀行發現客戶欲進行有可疑的交易，就會通報監管機構，提交「可疑活動報告」（Suspicious Activity Report，SAR），但報告並非不法行為的證據。

外洩文件有何重要性？

銀行本應要確保自己沒有協助客戶洗錢、或違規地把項款轉移，銀行在法律上要熟悉其客戶，不應只是純粹向監管機構提交「可疑活動報告」但同時繼續處理客戶的黑錢，僅僅期望提交報告後由政府當局處理。若果發現到客戶從事犯罪活動的證據，銀行理應停止處理轉移款項。

國際調查記者聯盟的希爾（Fergus Shiel）指出，外洩文件顯示出「銀行對於全球大量黑錢往來有甚麼了解」。

有哪些銀行牽涉在內

外洩文件顯示滙豐銀行、摩根大通、巴克萊銀行、阿聯酋中央銀行、德意志銀行、渣打銀行都有牽涉在內。

滙豐銀行

● 文件揭示滙豐銀行在2013和2014年容許騙徒由美國滙豐將8,000萬美元（6.24億港元）轉到香港戶口。英國廣播公司報道指，滙豐銀行明知有客戶在搞龐氏騙局（Ponzi scheme），仍容許騙徒由美國轉賬數千萬美元到香港。

摩根大通

● 被指容許一間公司把超過10億美元（約78億港元）轉到倫敦一個不明戶口，其後摩根大通發現，該公司可能由一名被美國聯邦調查局列為10大通緝犯的人士擁有。

巴克萊

● 俄羅斯總統普京其中一名親信，被指透過英國巴克萊銀行避過西方的制裁，其中一些現金被用來購買藝術品。

阿聯酋中央銀行

● 阿聯酋中央銀行未能就當地一間有份協助伊朗避過制裁的公司，而作出行動警告。

德意志銀行

● 被指協助有組織犯罪、恐怖分子、毒販的洗錢行為，持續處理被視為可疑人士及企業的交易，當中有可能間接令企業逃避美國對俄羅斯和伊朗的制裁。

渣打銀行

● 為約旦的阿拉伯銀行處理交易超過10年，阿拉伯銀行的戶口被指用於資助恐怖主義。

英國廣播公司

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