【填補空缺】

美國自由派「司法女王」金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）上周五病逝，何時及由誰人坐上這個把關美國重大議題的聯邦最高法院大法官席位，立即成為政界焦點。總統特朗普前日表明，日內會公佈將是女性的提名人選，據悉他屬意的人選中包括一位很可能支持推翻墮胎權的保守派天主教徒。

特朗普前日在北卡羅來納州造勢，在集會上講到大法官人選。「我下星期會公佈提名人選，會是位女性。」他說：「我認為該提名一位女性，因為我實在喜歡女人遠甚於男人。」場內特朗普粉絲熱烈呼喊：「填補空缺！」

最高法院主宰美國政治和法律走向，目前在世八位大法官，有五位是保守派、三位自由派。若特朗普成功保送心水人選，保守派與自由派力量會進一步擴大成六、三之比，最高法院會更加右傾，對未來幾十年平權、移民等重要議題裁決會有重大影響。

民主黨主張下屆總統指派

特朗普日前點名讚揚了兩個心水人選，都是得他提拔的聯邦上訴法院女法官。一位是52歲古巴裔拉戈亞（Barbara Lagoa），去年獲特朗普任命為亞特蘭大第十一巡迴上訴法院法官。另一位是2017年獲特朗普提名成為芝加哥聯邦第七巡迴上訴法院法官的巴雷特（Amy Coney Barrett）。她的保守派宗教觀念極強，女權分子擔心她一旦進入最高法院，可能會推翻1973年確認墮胎權的《羅訴韋德案》（Roe v. Wade）裁決。

美國憲法賦予總統委任大法官的權利，只要該人選獲得100席的參議院過半數人支持就成。決定參議院議程的參院多數派領袖麥康奈爾，已表明會盡快推動特朗普提名人選的確認程序。然而，儘管共和黨目前在參院有53：47的優勢，但表決絕非十拿九穩，只要有四人倒戈就會壞事。

如今距離大選只餘六周，民主黨與一些溫和派共和黨人都主張該由下屆總統決定大法官人選。緬因州參議員科林斯前日成為首個公開跟黨唱反調的共和黨人，說：「為公平起見，該讓美國人……在11月3日選出的總統來指派終身職的大法官。」

共和黨議員或為選情脫隊

兩名任期今年都未滿而又經常批評特朗普的議員：猶他州參議員羅姆尼與阿拉斯加州參議員穆爾科斯基，也是焦點，後者上周五在金斯伯格死訊未傳時剛表明，不贊成在距選舉如此近的時候為大法官人選進行表決。至於一些今年要競逐連任而選情嚴峻的議員，在民意壓力下亦有可能會在大法官表決上脫隊倒戈。

另一變數是目前由共和黨掌控的亞利桑那州議席，由於那是場補選，理論上勝選者不用等到1月換屆、而是立即上任，假如民主黨人勝出，共和黨在參院的優勢即收窄。

消息人士指，參議院少數派（民主黨）領袖舒默前日在電話會議中，向黨友表明「假如麥康奈爾強行推進（大法官人選確認），那末明年甚麼都有可能」，意指要推動改變參院議事規則完全廢除少數派拉布權。部份民主黨人亦揚言要立法增加最高法院大法官人數。

美聯社/路透社/法新社