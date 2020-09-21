體育精神｜跑手衝線前跑錯方向領先變落後 對手終點前停下等他先過

體育精神勝於一切！西班牙一項桑坦德三項鐵人賽，一名英國跑手衝線前跑錯方向，被緊隨其後的西班牙選手爬過，但後者在終點前突然停下，將奪得銅牌的機會讓回英國跑手，公平競爭的精神贏盡掌聲，西班牙跑手最終也獲得賽會頒發榮譽銅牌。

日前在西班牙桑坦德進行的三項鐵人賽，來自英國的蒂格爾（James Teagle）在過終點前排在第三名，但他在衝線前約100米的最後一個彎位，跑向錯誤的方向，結果撞向跑道旁的鐵馬，被第四名的門特里達（Diego Mentrida）超越。

當大家以為排名已定的時候，賽事卻有戲劇性發展，門特里達意識到蒂格爾原來跑錯方向後，臨衝線之際突然停下，待蒂格爾追回差距後，跟他握手再讓他先過終點，拱手相讓上頒獎台的機會。

21歲的門特里達表示，自己自少一直被教導要有體育精神，這次事件對他來說是再正常不過的事，他說：「當我看到他跑錯路線後，我停下來了，或許他看錯標記，或者這些標示有錯，我不知道，獎牌是他應得的，我只知道有第二次機會，我會有相同舉動。」

這充滿體育精神的舉動在體育界引來巨大迴響，賽事金牌得主諾亞（Javier Gomez Noya）大讚門特里達的姿態是「歷史中最佳」，而足球界也有效力利物浦的門將阿祖安卡斯迪路表示「這舉動彰顯了體育的真正核心價值」。

西班牙傳媒《世界報》（El Mundo）報道，為了表揚門特里達的高尚舉動，大會向他頒發了榮譽銅牌，以及跟蒂格爾一樣的300歐元獎金（約2,743港元）。

英國《鏡報》／英國《每日郵報》

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