武漢肺炎●全球疫情｜英將限酒吧營業至晚上10時 中美俄無參與世衞全球疫苗計劃

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,118萬，逾96萬人死亡。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾683萬宗，死亡人數逼近20萬人。印度確診人數突破548萬，位居全球第二，逾8.7萬人死亡，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過454萬，死亡人數約13.7萬。俄羅斯確診人超過110萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

英將提升防疫警報級別

英國爆發第二波疫情，首席醫務官周一發表聲明，建議將防疫警報提升一級至第四級，即「病毒廣泛傳播，傳染率高，個案以幾何級數上升」。

英國5月推出五級防疫警報機制，根據感染率和累確診個案決定社交距離措施鬆緊，以第五級為最嚴峻，5月由第四級下調至第三級，即部份公共生活可以恢復。

不過，英格蘭首席醫務官惠蒂（Chris Whitty）及首席科學顧問瓦朗斯爵士（Sir Patrick Vallance）周一指出，今夏確診個案先是緩步增加，至今已加劇至每七日增加一倍，如不採取行動遏止疫情，下月每日新症會增至5萬宗。

英國單日新增近3,900宗確診，累計逼近40萬宗，累計死亡人數超過4.1萬。

首相約翰遜周二會宣佈更多防疫措施。英國首相府周一提供的約翰遜講稿撮要，措施之一是周四起英格蘭酒吧須在每晚10點打烊，而疫情嚴重地區的酒吧、食肆須暫停營業。另外，倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）周一建議將口罩令有效範圍擴展至公共交通工具、商店及其他公共場所。《每日電訊報》報道，約翰遜會鼓勵打工仔可以的話在家工作。

中美俄無參與世衞全球疫苗計劃

世界衞生組織周一公佈全球疫苗計劃「COVAX」的參與國家名單，當中包括歐盟成員國在內的逾60個富裕國家。疫苗聯盟Gavi的伯克利（Seth Berkely）表示，未來幾天會有另外38國參與。不過，美國、中國、俄國榜上無名。美國本月初已表明不會參與那個由世衞牽頭的計劃。

美CDC刪「病毒空氣傳播」指引

美國疾控中心（CDC）周一從網站刪除武肺病毒或可經空氣傳播的警告，解釋是「誤發草稿」。

CDC上周五在網站發出「空氣傳播」指引，建議用空氣淨化器減少室內空氣中的細菌量，避免病毒傳播。

CDC周一刪除該項指引，表示正在修訂有關病毒可經空氣傳播的指引，修訂完成會公佈。

世界衞生組織7月更新指引，稱不能排除在餐廳及健身室等人多和通風不足的室內空間，武肺病毒可在近距離以氣霧方式傳播。世衞周一表示有關指引不變。

美聯社／路透社／德新社

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