中美諜戰∣為中國政府監視藏族移民 美籍藏裔紐約警被捕

美國紐約市一名中國出生的美籍藏裔警員兼美軍後備兵，被控非法充當中國政府代理人，監視移民美國的藏人及藏獨活動，周一在長島家中被捕，被控「電匯詐騙」和作虛假陳述，稍後在布魯克林法院提堂，不准保釋。

主管聯邦調查局（FBI）紐約分局的FBI助理局長斯威尼（William Sweeney Jr.）表示，此案正好展示何謂內部威脅（insider threat）：33歲的昂旺（Baimadajie Angwang）被指為外國政府效勞，騙取國防部安全權限，利用職權協助中國政府進行具顛覆性而且非法的招摹情報提供者工作。

檢控官指昂旺2014年開始充當中國政府代理人，與中國駐紐約總領事館一名人員有接觸。法庭文件顯示，昂旺2018年開始從事間諜活動，涉嫌向中國駐紐約總領事館人員匯報紐約市華人的活動，「評估紐約藏人社區的潛在情報提供者」，「確定紐約都會區內對中國的潛在威脅」。

文件提到在一段截聽得來的對話中，昂旺稱呼一名總領館人員為「大哥」、「老闆」，教對方如何認出不支持藏獨運動者，「他們不信藏傳佛教，只要領事館向他們施以援手，他們就會感受到祖國的善意」。他又獻計，以10年期美國簽證吸引更多人當間諜。

根據控告書，昂旺向來自中國政府的接頭人表示，想在紐約警隊內升職，以便協助中國，為中國帶來光榮。

當局指昂旺最初持文化交流訪客簽證赴美，之後逾期逗留，最終以被中國酷刑迫害為由獲美國庇護，但後來發現他可能在說謊，因為他之後曾多次到中國。控告書提到，昂旺身在中國家人與中國關係密切，父親是退役解放軍兼中共黨員，兄弟是解放軍後備軍人，母親是退休幹部及黨員。

路透社／美國全國廣播公司

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