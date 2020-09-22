加拿大卑斯省提前下月大選 賀謹冀贏大多數議席

（北美通訊）加拿大卑斯省省長賀謹（John Horgan）宣佈，將會提前在下月24號進行省內大選，較之前原定的明年10月的選舉日期，提早一年。

隸屬新民主黨（BC NDP）的賀謹，周一在自己所屬選區、位於溫哥華島的蘭福德市（Langford）表示，現屆政府以少數黨姿態執政，存在不穩定因素；為了妥善處理省內面臨的經濟及公共健康危機，希望通過提前大選，贏得大多數議席，為省內未來四年發展鋪下穩定基石。

賀謹強調，政治上穩定至關重要，在非常時期需要通過非常手段，協助省民渡過難關，並落實之前省級及聯邦兩級政府推出的經濟復甦計劃。他說，現階段是進行省選的最佳時刻。

早前宣佈不再競逐連任的財政廳長兼副省長詹嘉路（Carole James），將會在選舉日前，代賀謹處理省內事務。

省內自由黨黨領韋勤遜（Andrew Wilkinson），一直以來批評省政府在疫情大流行期間，未有及時振興省內經濟，總值15億加元的復甦大計，亦未能盡早落實。

上周新上任的綠黨黨領弗斯滕魯（Sonia Furstenau）認為，賀謹的決定不負責任，把自己及黨派政治前途，置於省民福祉之上。她指出，早前兩黨達成的協議，並不保證綠黨會毫無保留地支持賀謹政府。

新民主黨及最大反對黨自由黨，在2017年的省選中各自贏得41個議席，而持有兩席的綠黨則成為「造王者」，支持賀謹政府以少數黨政府姿態執政，令2014年當選黨領的賀謹成功問鼎省長之位。

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