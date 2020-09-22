疫常故事｜澳洲至少2.5萬國民滯留海外 澳公民：政府已遺忘我們

澳洲政府為應對武漢肺炎疫情，在3月時呼籲公民停止外遊，要求回國的公民強制隔離，但相對地，當局沒有對於本身長期在外地居留的公民提供足夠援助，一度呼籲他們留在當地，半年來疫情反覆，當局目前收緊入境限制，設定每周入境人數上限，一批仍在外地的公民變相滯留海外，部份人沒有工作、連合法逗留的簽證也過期、沒有醫療保障，至今無法回家，無奈表示感到被政府「遺棄」，「他們已忘記我們」。

在疫情前，有超過100萬名澳洲公民長期在海外居住或工作，疫情爆發初期，當局實施嚴格的控制入境措施應對，在3月強制入境人士入住酒店隔離、拒絕外籍人士人境及禁止公民出遊等等。根據外交貿易部數據，措施實施的首3個月，有超過35.7萬公民回國。兩個月前，鑑於疫情有反彈述象，總理莫理森（Scott Morrison）收緊入境限制，每周入境人數僅為4,000人，措施生效後，有航班臨時取消、機票價格急升。新措施實施後後，只有3萬名公民回國。

澳洲外交貿易部（DFAT）的數據指，至少2.5萬名澳洲公民在7月曾登記需要回國，他們大部份都需要財政和醫療援助，但澳洲航空代表董事局（Board of Airline Representatives of Australia）估計，滯留海外的公民有接近10萬人，他們都是在疫情前已身在海外，而非出外旅遊的一批。

有接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問的滯留澳洲公民表示，政府在3月促公民回國，只是針對短期外遊的公民，但對於在外國有工作、住所的公民，當地大使館人員建議他們留在當地，當時無法預計疫情的發展，也不知道生活會受如此大影響。轉眼6個月過去，這批公民有部份仍有穩定的收入和居所，但有部份人卻沒有那麼幸運。身在阿聯酋首都阿布扎比（Abu Dhabi）的斯潘塞（Stephen Spencer）表示，如果要他在3月回國，等於要他辭職及要孩子轉學，他為了家庭收入及穩定而決定留在當地，不料幾個月後，他失去工作。沒有工作簽證的他，與太太及子女也失去在當地居留的資格，如果無法在30天內離開，便等如非法居留，淪為難民，他表示︰「我不能相信澳洲政府這麼快便遺棄其海外公民。」

錢帕（Carmelina Ciampa）去年尾帶着幼子去意大利探望患癌媽媽，她的丈夫和長子則留在澳洲，在本年初疫症爆發時，錢帕便一直留在當地照顧病重母親。上月她媽媽過身後，錢帕發現無法帶同幼子回國，「我兒子問我可否試試乘船回國，我真的考慮過找貨船」，可見她歸家心切。同樣因探親出遊的阿爾塔米拉諾（Emily Altamirano）現身處秘魯（ Peru），在當地往返澳洲的商務客機停飛前，她因為有一名叔叔確診武漢肺炎而無法登機回國，到叔叔康復後，她又因為當局設上限的政策，而無法買到機票，她嘆道︰「就像他們『政府』已忘記我們。」

在南非開普敦（Cape Town）工作的沙華特（Brooke Saward）表示，曾經認為持有澳洲護照是幸運的事，但現時只感到如受詛咒，因為她的簽證已過期必須回國，等如要她被迫要與當地男友分開，她不確定何時才能與男友再見面，「現時的決定是，我需要去哪裏，而不是我想去哪裏」。沙華特表示︰「有種持續的『未知』感覺是，你不知道何時能回家見家人，何時會恢復收入、何時能取回醫療保障……這些足以令你徹夜難眠，每一晚也是」。

以沙華特的情況為例，由約翰內斯堡（Johannesburg）飛去悉尼（Sydney）的單程機票售1.2萬澳元（6.8萬港元），是正常的12倍，由於沒有商務客機可選擇，她曾訂下包機機票，但最終被澳洲政府拒絕。她再嘗試改變策略，先飛去新西蘭，然後再包機回澳洲，這方法獲澳洲政府批准，但又遭到新西蘭政府拒絕，因為當地亦實施嚴格的旅遊限制措施，所以她不獲發過境簽證。

九月初，澳洲政府曾發出一筆過的 2000澳元（1.1萬港元）的借貸，讓滯留海外的公民訂經濟客位回國，但報道指這筆款項只是杯水車薪，更可謂「離地」，因為每程機大約只會容許20名乘客上機，海外公民已難以買到經濟客位回國，航空公司會優先售出商務客位，再且，回國後公民還要支付額外 3000澳元（1.7萬港元）的酒店隔離費用，澳洲人要「回家」的費用極為昂貴。

莫理森周五在內閣會議後，宣佈將入境上限的4,000人提升至6,000人，表示：「我們希望見到澳洲人回國。」他指新南威爾斯、西澳洲及昆士蘭同意提高每周入境名額500人。不過，澳洲公民滯留海外的問題仍未能盡早解決，因為悉尼機場會將率先增加限額，由周一起將每周名額調高至2,950人，但昆士蘭及西澳洲由周一起只可多接收200人，前者要直至10月4日才會將名額增至每周1,000人，而西澳洲則要到10月11日才會這樣做。

美國有線新聞網絡／英國《衞報》

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