美民主黨候選人自揭收電盈錢 遭質疑後稱支持香港民主

（北美通訊）喬治亞州參議院民主黨候選人奧索夫（Jon Ossoff），最近修訂他的財務報告，首次披露在過去兩年、旗下公司收取香港電訊盈科公司超過5,000元美元收入，被指與中國政府拉上關係。其競選團隊發言人強調，奧索夫支持香港民主運動，譴責中國共產黨的野蠻和威權主義。

奧索夫今年5月提交的財務報告時，沒有披露與電訊盈科的關係，第二次公佈財務報告時才作出披露。電訊盈科由香港首富李嘉誠之子李澤楷持有，美國《國家評論》（National Review）形容，電訊盈科是一間支持中共的香港媒體公司（Pro-CCP Hong Kong Media Company）。

奧索夫競選團隊發言人表示，該筆款項是電訊盈科向其支付、有關奧索夫旗下公司製作「ISIS針對婦女和女童戰爭罪行」的兩項調查報道費用，而他的調查報道，也曾在全球30多個國家的數十家電視台和發行商播放。

他強調，奧索夫支持香港民主運動，譴責中國共產黨的野蠻和威權主義。但《國家評論》分析指，過去，奧索夫在有關香港議題上一直保持沉默，競選團隊亦拒絕評論奧索夫是否譴責李澤楷反對香港民主運動的言論。

奧索夫修訂後的財務報告中，電訊盈科款項並非唯一引起爭議的費用；今年7月，《華盛頓自由燈塔》報（Washington Free Beacon）披露，過去兩年來，由卡塔爾王室出資的半島電視台（Al Jazeera）亦曾向奧索夫支付費用；在2017年，奧索夫競選喬治亞州第六國會選區失敗，當時他因為與半島電視台有類似聯繫，遭到嚴厲批評。

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