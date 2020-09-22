武漢肺炎｜加國踏入流感季 病徵與肺炎相似學生家長叫苦

（北美通訊）因應加拿大魁北克省武漢肺炎疫情持續惡化，滿地可地區自星期日晚上起，發出橙色警告（Orange Alert）。除了疫情在社區繼續蔓延，踏入流感季節，由於病徵如武漢肺炎相似，令當地學童家長苦不堪言。

橙色警告較最嚴重的紅色警告低一級，指疫情在省內仍屬受控，但每日有新增傳播鏈。

當地學校在秋天重開，家長對學童一旦出現流感症狀，倍感憂慮，擔心子女是否感染武漢肺炎。加拿大公共衞生機構指出，流感病徵如武漢肺炎相似，「幼童經常會出現輕微的新型肺炎或皮疹、腹痛等症狀」。

因此，當地學童一旦出現打噴嚏等症狀，需即時回家自我隔離，等候病毒檢測結果。由於耗時甚長，有家長指，在家期間學童沒有得到相應的教學安排。

當地一名家長莫里絲（Rebecca Morris）說，日前，她的兒子Elijah起床後出現喉嚨痛、鼻塞等症狀，全家人頓時陷入恐慌之中；莫里絲隨即致電熱線查詢，但未知兒子何時能夠接受檢測，只是被告知兒子需留在家中隔離。

莫里絲指，事發四日後，校方一直未就兒子的缺席作出遙距教學的安排，她形容，整個過程令人感到孤單。最終，Elijah的檢測結果呈陰性，可以重返校園。莫里絲表示，希望校方有更好的安排，幫助在家隔離的學生。

有其他家長遇到類似的情況：子女由於流鼻水，被校方禁止返學，但病毒檢測結果顯示呈陰性，整個過程耗費大量時間及精力。這名家長認為，現階段每間學校有不同指引，安排混亂，令人感到困擾。

滿地可兒科及傳染病專家魯賓（Earl Rubin）表示，「一旦課堂內有一名學童帶有病毒，就會造成嚴重問題，而若果檢測報告顯示陰性，但患者情況卻並未出現好轉，就應該進行第二次的檢測。」

魯賓提到，除了落實相關防疫措施，校方應考慮增設「旋轉門」，讓學生在走動之際可減少病毒傳播機會；他續指，如果家長希望學校保持開放，應盡力配合當局的防疫工作。

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