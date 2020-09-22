物競天擇｜6條大白鯊劏肚死亡 專家︰遭殺人鯨吃掉心肝睪丸

南非杭斯拜（Gansbaai）岸邊近日發現6條大白鯊的屍體，而鯊魚腹部都被「精準及精細」撕開，肝臟都消失不見，海洋學家相信殺鯊兇手應該是殺人鯨，更估計部份死亡鯊魚連心臟及睪丸連同肝臟都被殺人鯨吃掉。

近日距離南非開普敦兩小時車程的杭斯拜，沙灘上發現了6條大白鯊屍體，屍體的腹部全都被劏開，更悉數缺少了肝臟。海洋學家艾莉森湯納（Alison Towner）認為是兩條殺人鯨所為，相信部份死亡鯊魚的心臟及睾丸亦被殺人鯨吃掉。

湯納指出所有死亡鯊魚的喉嚨附近都有一個撕裂的傷口，應是被殺人鯨咬傷，因為傷口位置接近肝臟，大白鯊的肚被咬穿，其重達180磅的肝臟就會滑出體外，更相信其中兩條鯊魚的心臟及一條雄性鯊魚的睾丸都被吃掉。她說：「心臟和睾丸這些器官的位置都離大白鯊的體腔很近，我們相信兩條殺人鯨正學習如何咬住殺人鯨的胸鰭，我們未能確定，但這是一個撕裂傷口。肝臟……油膩，非常滑，會自然滑出，牠們便可以一起享用。」專家指出殺人鯨喜歡吃大白鯊的肝，因為其肝臟有豐富的油份和脂肪，能為體型龐大的殺人鯨提供大量能量。

2017年，數條大白鯊屍體被沖上南非附近海岸，因此當湯納聽到又出現類似肝臟被咬掉的大白鯊屍體時，感到「令人震驚和難以置信」。

近年杭斯拜大白鯊數量劇減，尤其是開普敦對開的法爾斯灣（False Bay），而杭斯拜毗鄰法爾斯灣。南非環境官員尼烏沃特（Marian Nieuwoudt）表示：「大白鯊是頂尖的捕食者，我們不知道牠們從法爾斯灣消失，將會如何影響生態系統。」

英國《每日鏡報》

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