FinCEN檔案∣東京申奧成功前後 IOC委員之子疑收賄$288萬

日本共同社周一報道，東京奧運申辦委員會聘請的一間顧問公司，在申奧成功前後將約37萬美元（288.6萬港元）支付給國際奧委會（IOC）一名委員之子。

法國當局調查的2020年申辦奧運「買票」案，東奧申辦委員會在2013年9月申奧成功前後支付新加坡顧問公司「Black Tidings」的200萬美元（2.3億日圓，1,560萬港元）是調查重點。Black Tidings賬戶的持有人與塞內加爾男子帕帕‧迪亞克（Papa Massata Diack）有聯繫，帕帕是時任國際田徑總會（IAAF）主席暨IOC委員拉迪亞克（Lamine Diack）的兒子。日本共同社（Kyodo News）報道，2013年9月競逐東京主辦2020年奧運成功時，迪亞克對非洲的投票意向具有影響力。法國檢察官一直調查「Black Tidings」是否藉賄賂帕帕影響迪亞克。

報道指出，Black Tidings於2013年8月將逾15萬美元（117萬港元）匯入帕帕的個人賬戶，並在2014年1月前將217,000美元（1,692,600港元）匯入他經營的公司PMD Consulting Sarl。Black Tidings現已停業。

國際調查記者同盟（ICIJ）與日本共同社等傳媒，花約16個月調查一批銀行交易密件後，發現這筆可疑匯款的流向。

帕帕接受共同社訪問時否認那些指控，指稱他收到的款項與「在中國達成的贊助合約有關，與東奧毫無關聯」。

87歲的迪亞克本身也涉貪，被控在俄羅斯禁藥醜聞中貪污和洗黑錢，上周三在巴黎被裁定罪成，判監兩年及罰款50萬歐元（約455萬港元）。

路透社／德新社／中央社

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