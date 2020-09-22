聯國視像大會　秘書長推動全球停火

今年是聯合國成立75周年，在武漢肺炎疫情肆虐全球的情況下，各國領袖將以視像形式聚首聯合國大會，中國國家主席習近平及俄羅斯總統普京會罕有在大會亮相。聯合國秘書長古特雷斯呼籲各國在如今充斥各種挑戰之際合作，推動全球衝突停火。

習近平普京將罕有亮相

為期一周的第75屆聯大會議今天展開，聯合國總部所處的紐約是疫情重災區之一，預料習近平和普京等170多個國家元首和政府首腦，會以預錄視像發表聲明。至於美國總統特朗普是成員國中唯一考慮大會首日親自演講的領導人，古特雷斯亦會親自發表演講。

聯大舉行期間，傳統上場外會有數以百計會議，官員視之為「外交速配」，但今屆卻有所不同。古特雷斯表示：「顯然外交在很大程度上取決於人與人之間聯繫， 因此我們將蒙受損失，特別是我眼中頭等大事是實現全球停火。」他又指，疫情暴露世界脆弱之處，會告訴各國領導人，在多邊挑戰太多而解決方案不足時，需共同努力。

古特雷斯指，自疫情爆發3月首次呼籲停火以來，蘇丹和平協議已有些積極訊號，阿富汗政府與塔利班開始會談，敍利亞、利比亞和烏克蘭等地暴力暫停，「有些希望的訊號，但我們需要動員整個國際社會，在年底前實現全球停火」。

聯合國成立75年，報告指六成人認為聯合國令世界變得更美好，但同時仍有過半人認為聯合國離他們生活太遠，並不了解。路透社