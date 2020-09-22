特朗普謀大選前填補大法官空缺

美國「司法女王」金斯伯格上周逝世後，何時填補她留下的聯邦最高法院大法官空缺，引起政爭。總統特朗普昨表明他決心要參議院在11月大選前，通過他的人選，並等金斯伯格喪禮後，在周五或周六宣佈提名。

保守上訴法院法官大熱

特朗普指他的決選名單有四、五個人選。《紐約時報》指新大法官大熱門是上訴法院法官巴雷特（Amy Coney Barrett），保守派認為她有出色的法學修養，又堅定反墮胎和支持廢除奧巴馬醫保，是最理想人選，很多關注法律事務的共和黨人會為她未能獲提名而失望。次熱門是另一上訴法院法官拉戈亞，她是古巴裔並與大選關鍵州佛州有淵源，有利特朗普選情。

共和黨部份軍師認為最好是盡快展開大法官提名確認程序，參議院表決則留在大選後但未換屆之時，特朗普卻決定在大選前表決。分析指這或反映他擔心大選會輸，因他近周大打治安牌，主要民調支持率仍未能拉近跟民主黨對手拜登的差距，所以想變陣藉提名大法官令墮胎等文化戰議題，蓋過武漢肺炎疫情和經濟問題。

之前承諾當選後會提名黑人女性出任大法官的拜登，前天在費城發表演說，批評特朗普想在大選前強行通過其大法官人選是濫權，指特朗普如勝出大選，參議院就應該考慮他的人選，輸了就要撤回提名。拜登說他會諮詢兩黨參議員意見後才提出人選，並呼籲溫和派共和黨參議員在大法官問題上，憑良心讓人民藉選票發聲。

共和黨至前天已有兩名參議員表態反對大選前通過大法官人選，但有多名被視為可能倒戈的參議員表態支持，令在參院有53席對47席優勢的共和黨，甚可能夠票。由於參院少數派阻確認大法官人選的拉布權已被廢，民主黨想阻止甚難，但眾議院議長佩洛西指他們仍有方法，但不透露詳情。

美國《紐約時報》